紐森和黃仁勳啟動人工智慧合作 培訓加州學生就業創新

加州社區大學總校長克里斯蒂安 (左起)、輝達創辦人兼執行長黃仁勳、加州州長紐森共同簽署人工智慧合作協議。（州長辦公室）

加州政府和輝達 （NVIDIA）公司啟動了一項新計劃，合作開展尖端人工智慧 （AI） 項目，並為學生、教育工作者和員工提供前所未有的變革性技術的機會。該項目擴展人工智慧工具和資源，幫助學生、教育工作者和工人（尤其社區大學學生）學習新技能並提升職業生涯。

該合作協議由州長紐森（Gavin Newsom）和輝達創始人兼首席執行長黃仁勳（Jensen Huang）簽署，旨在培訓學生、教育工作者和工人，支持創造就業並促進創新，利用人工智慧解決挑戰，改善加州人的生活。

此外，將輝達的新人工智慧資源引入社區大學，包括課程和認證、硬體和軟體、AI 實驗室和研討會等，為學生、教育工作者和工人學習新技能和為他們的職業生涯開闢新途徑。

紐森州長指出，「加州的世界領先公司正在引領人工智慧突破，我們必須為加州人創造更多機會來獲得利用這項技能並推動他們的職業發展。我們正在與輝達合作，將 AI 工具直接連接到學生、教育工作者和工人，打造一條推動未來創新的管道。

這項創舉是在紐森州長的行政命令的基礎上提出的，呼籲利用人工智慧為加州人民提供最好的服務。今年加州已推出了公務員培訓計劃，舉辦了GenAI（生成式人工智慧）峰會，發布了用於政府採購的 GenAI 工具包，啟動了試點項目以探索 GenAI 如何幫助解決交通擁堵和語言無障礙等挑戰。

輝達創辦人兼執行長黃仁勳指出，「我們正處於新工業革命的早期階段，這場革命將改變全球價值數兆美元的產業。輝達將與加州一起培訓 10萬名學生、大學教師、開發人員和數據科學家，以利用這項技術幫助加州為未來的挑戰做好準備，並實現全州的繁榮。」

加州社區大學總校長克里斯蒂安 （Sonya Christian）指出，「這種合作關係將幫助加州社區大學及其超過 200 萬名學生掌握與行業一致的人工智慧技能，並在第一天就為推動加州的繁榮和參與經濟競爭力的職業做好準備。隨著人工智慧改變學習的未來，我們不能停滯不前，我們的方法優先考慮公平地獲得人工智慧教學和學習增強功能，提高服務不足的人群的水平。」

由加州州長紐森、輝達創辦人兼執行長黃仁勳、加州社區大學總校長克里斯蒂安共同簽署的該項協議，其要點包括：

利用人工智慧發展經濟並創造就業機會

輝達提供技術指導、指導以及先進的人工智能硬體和軟體資源，以支援尖端研究計劃。加州將探索支持早期人工智慧新創企業和公私合作夥伴關係的機會，以創建人工智慧創新區和就業創造中心。輝達致力於探索黑客松（hackathons）或設計衝刺，展示人工智慧在加州的實際應用。

為學生、教育工作者和工人提供培訓

加州和輝達計劃合作在高等教育設施中創建人工智慧實驗室，以滿足人工智慧教育和研究不斷變化的需求。加州將資助跨教育機構和行業的人工智慧工作者培訓計劃，並與輝達合作開發教師項目，以提高人工智慧素養和課程設置。而輝達的目標是為 AI 人才創建管道和學習路徑，並為特定領域的 AI 提供行業認可的認證，包括教師的培訓師培訓計劃。加州公務員職業採用新技能和培訓，包括人工智慧專家在政府中的新角色。

促進全州創新和實際應用

輝達和加州將支持利用人工智慧技術應對當地挑戰的措施，包括為學生提供參與現實世界人工智慧計畫的機會。輝達將協助使用者取得尖端的 AI 硬體、軟體和雲端運算資源，以用於教育和研究計畫。

與社區大學系統直接合作

將人工智慧概念融入課程中，讓學生學習如何使用人工智慧應用程式來幫助他們在高需求行業找到工作。組織與當地需求職位相關的人工智慧研討會和訓練營，並與地區雇主合作，建立一支需求旺盛的熟練勞力隊伍。

確定人工智慧大使計畫和教師發展項目的教職員，在各大學擴展人工智慧證書項目，以滿足當地雇主的需求。