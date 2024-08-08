財經論壇17日舉辦 專家教戰防金融詐騙

美華銀行公會、美西華人學會、洛縣警局華人顧問委員會和世界日報8月17日舉辦《2024財經論壇》，五位專家分享金融詐騙、股票詐騙以及保護財產的最新信息，全方位教戰民眾防範詐騙。（本報製作）

針對近年層出不窮的重大詐騙、受害人哀鴻遍野，美華銀行公會、美西華人 學會、洛縣警局華人顧問委員會和世界日報將共同舉辦《2024財經論壇》，8月17日下午兩點至五點在世界日報4樓，邀請五位專家分享金融詐騙、股票詐騙以及保護財產的最新信息，全方位教戰民眾防範詐騙。

五位講員分別是：美華銀行公會理事長暨保富銀行（Preferred Bank）執行副總裁何興華、美華銀行公會會長暨EverTrust Bank總裁謝孟佼 、洛杉磯縣警察局警探Aily Baldwin、律師張軍、金融投資專家林日昇博士，每位講員各有專題，並現場答問釋疑。

謝孟佼表示，他的專題將側重網路和數位欺詐及防範，比如以電子郵件或短信通知郵包被扣，或郵包郵資不足方式設陷行騙；引誘點擊網站進而竊取個人信息詐騙；短信溫情詐騙；真收錢不發貨欺詐；駭客 帳戶接管詐騙等等。其中帳戶駭客、帳戶接管詐騙是一種較新且不易及時察覺的詐騙方式，駭客突破未授權管道進入私人或商家帳戶轉帳，短時間內可能造成受害人巨大損失，最近聖蓋博谷華資銀行 的一個商業客戶就不幸遭遇駭客，神不知鬼不覺拿到受害人資料轉帳，所幸華資銀行發現受益人並非授權人，即時揭穿騙局，避免了商家重大損失。

謝孟佼表示，近年華人社區的「自願匯款欺詐」甚囂塵上，犯罪集團以遭遇困難需要幫忙或溫情傳送打開與受害人的交流冰點，博取信任，建立「友誼」和「情感」，最後引誘受害人自動匯款。他表示，這一類的受害人不少是年長者和單身獨居人士，自願將大筆資金匯出，銀行很難阻攔，受害人往往直到錢財全空，才恍然大悟，痛不欲生。

保富銀行副總裁何興華表示，近年各種金融詐騙滲入每個角落，損失幾萬、十幾萬、幾十萬、甚至上百萬的重大騙案不勝枚舉，各地銀行竭盡全力教育和保護客人，幫助客人提高防範意識，及時止血。但現實情況是，不少受害人上當而不自知，直到大出血才悔不當初。

她舉例說，最近華人社區就有受害人落入詐騙陷阱，短時間內要匯出50萬元，華資銀行發現端倪及時阻止，受害人繼而轉到了主流大銀行匯款，同樣被勸退，最後當事人不惜支付罰款匯出退休金，出手才發現上了當。

何興華表示，兩個數字提醒大家必須提高警惕：一是全美各地60歲以上的金融詐騙受害人近年一直急劇上升，二是受害人平均損失3萬3000元。銀行系統幾乎每天都接到受害人被騙的報告，受害的年長者和獨居者占有很高比例，但也不乏社區名人和高知及專業人士，所以每個人都需提高警惕。

論壇地點：洛杉磯世界日報：1588 Corporate Center Dr., Monterey Park，詳情可洽626-457-6118孫美華。