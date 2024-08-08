美國福建商會周年慶 為閩商搭建交流平台

美國福建商會理事們合影。（記者張宏／攝影）

美國福建商會日前在哈仙達岡（Hacienda Heights）舉辦一周年慶祝活動，創會會長楊麗楨希望未來能積極推動中美經貿往來和發展，百餘嘉賓共襄盛舉。

楊麗楨表示，商會成立短短一年，但已取得長足的進步，各方面都得到不同程度的發展與提升，獲得僑社和各界認可。商會自成立以來，始終牢記創會初心，秉持凝集各地華商，整合優勢資源，互幫互助的宗旨，團結一致，為會員企業提供商機，共同踐行「天下閩商一家人」傳統，為閩商搭建經濟和文化的交流合作平台。

展望未來，楊麗楨說，在新經濟形勢下，會務重心是促進中美商務交流拓展務實空間，把企業間的項目對接落實到實處。商會願同其它兄弟社團抱團發展，資源共享、合作共贏， 共同為美中兩地的經貿文化交流做貢獻。

中國駐洛杉磯 總領事館領僑處副主任孟仕偉、僑務領事路君燮、聯邦議員趙美心 等出席。孟仕偉表示，他贊賞美國福建商會成立一年來對社區所做奉獻。希望福建商會再接再厲，繼續做好中美民間交流，做好僑團間的交流與友誼，把商會建設好。