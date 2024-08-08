華人之光 傅立倫膺選中研院院士

NASA噴射推進實驗室科學家傅立倫，因其在海洋衛星遙測研究上的卓越貢獻，獲選為台灣中央研究院院士。（記者張庭瑜/攝影）

美國太空 總署(NASA )噴射推進實驗室(JPL)資深科學家傅立倫日前獲選為中央研究院第34屆院士，肯定了他在海洋衛星遙測領域的卓越貢獻，他的研究對全球氣候變遷議題具有重要意義，也為台灣科學界增添光彩。

傅立倫1972年自台灣大學物理系畢業，後赴麻省理工學院(MIT)深造，專攻物理海洋學，並與伍茲霍爾海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institution）合作，參與多項海洋物理研究並進行實地數據收集。

1980年，NASA發射首顆海洋衛星成為傅立倫職業生涯的轉折點。他加入JPL，開始從事衛星探測和遙感工作，專注於海洋物理研究。此後40多年，傅立倫參與四個重要衛星任務，平均每十年一個突破性項目。最新的是2022年發射的SWOT(Surface Water and Ocean Topography)衛星，也是目前最先進的雷達衛星。

傅立倫的研究揭示了海洋在全球氣候變化中的核心作用。他指出，大部分被溫室氣體吸收的熱量都儲存在海洋中。如果沒有海洋，地球表面溫度可能高達70度。他解釋了海洋調節全球溫度的機制：在寒冷地區，海水吸收熱量後沉到海底；在赤道地區，海水上升並釋放熱量。這個過程中，海洋吸收的熱量多於釋放，因此累積了大量熱能。

SWOT衛星將海洋觀測解析度從200公里提高到1公里，提升了200倍。這項技術突破讓科學家能更精確觀測海洋洋流變化，尤其是重要的垂直熱量和二氧化碳傳輸過程。傅立倫指出，過去30年的發展使科學家能觀察到200公里尺度的洋流變化，但最關鍵的過程發生在約10公里的更小尺度上。

傅立倫的研究具有廣泛的實際應用。在海岸管理方面，他指出全球各地海平面上升速度不一，這些信息對海岸管理至關重要。在防洪方面，過去20年的海平面上升使颱風造成的水災更易深入內陸。

SWOT衛星不僅能觀測海洋，還能監測陸地上的河流和湖泊。只要河流寬度達50公尺，SWOT就能觀測到，並能通過水面高度計算出流速。這項技術對全球水文管理極為重要，能直接測量水位變化，對預測和管理洪水 、乾旱至關重要。

傅立倫指出，近幾十年來台灣發展迅速，特別是在高科技領域令人驕傲。許多當年回台灣發展的老同學，現在都成為企業界的翹楚。

談到膺選中央研究院院士，傅立倫表示，成為中研院院士是一種莫大的安慰和榮耀。對於年輕人，傅立倫建議：每個人都有自己的路，應該根據自己的判斷力和機遇，為自己創造機會。他強調，成功的關鍵在於控制可控的因素，並在正確的時間和地點把握機遇。「你需要相信自己的判斷力，並且為自己製造機會，而不是等待機會降臨。」