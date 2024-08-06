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世說新聞／18元4菜無小費 這家中餐廳有低價秘訣

華人DIY美飲美食 30年老桑成「搖錢樹」

記者楊青／格蘭杜拉即時報導
桑葚醬和冰激淋，夏季消暑絕配。（記者楊青／攝影）
桑葚醬和冰激淋，夏季消暑絕配。（記者楊青／攝影）

桑葚醬、桑葚奶昔、桑子冰激淋、桑葚華夫餅、桑葉茶、桑葚酒…蘭杜拉華人綠手指李太太利用自家後院30年老桑樹製出美食美飲菜單，粉絲朋友愈來愈多，她笑言，自家桑樹變成「搖錢樹」，做夢都沒想到。

李太太家的多棵桑葚樹都是前人留下的，其中一棵紫色桑樹足有兩層樓高，白桑樹更是比兩層樓房還高出一大截，用鄰居們的話說，「從來沒有見過這麼高大的桑葚樹」。「其實我們原來並不知道這些樹的果實可以吃」，李太太說，直到有一天園丁告訴她，這些果子你們不吃可惜了，是否可以給我們？一問才知道是桑葚樹，上網一查，桑葚不僅可以吃，而且全樹都是寶。

「我家一棵樹每年可以收穫好幾百磅桑葚」，但就是難以保存，新鮮桑葚哪怕在冰箱存放三天以上就得扔掉，這也是市場上幾乎見不到新鮮桑葚的原因之一。疫情期間很多時候在家工作，她和先生開始想辦法如何用桑葚DIY美食美飲。她開始用新鮮桑葚做酒，沒想到得到朋友一致好評，當年50瓶桑葚酒在聖誕節期間銷售一空。

李太太的高度桑椹酒這些年已穩定在每年200瓶的私訂量，「其實因為好玩」，她表示，從採摘桑葚到做酒到裝瓶、封瓶、設計標籤，全部都是自己來，相當挑戰，其樂無窮。從去年開始，她製作度數較低的桑葚酒，讓女士們也能分享來自她家後院的農家樂。

用新鮮桑葚做成桑葚醬，也是李太太最受鄰居媽媽們歡迎的DIY成果，「我將新鮮的桑葚採摘下來，清洗，晾乾，大鍋熬製半小時」，她說，她的秘訣是熬醬時一定不能多加水，以保持桑葚醬的凝結度，因為完全不加防腐劑，所以製作過程所有器皿都不能沾油，適當的冰糖能夠幫助桑葚醬的保鮮時間延長到半年以上，而適當的新鮮檸檬汁則能緩解糖的甜度，增加桑葚醬的口感層次。李太太的桑葚醬，成了不少有孩子的鄰居們的早餐標配。

李太太DIY的桑椹酒，從裏到外都是自己完成。（記者楊青／攝影）
李太太DIY的桑椹酒，從裏到外都是自己完成。（記者楊青／攝影）
李太太DIY的桑椹酒，從裏到外都是自己完成。（記者楊青／攝影）
李太太DIY的桑椹酒，從裏到外都是自己完成。（記者楊青／攝影）
李太太家的桑樹已有30年歷史，參天高達，每年能收穫數百磅新鮮桑葚。（記者楊青／攝...
李太太家的桑樹已有30年歷史，參天高達，每年能收穫數百磅新鮮桑葚。（記者楊青／攝影）
李太太用自家桑葚做的桑葚華夫餅。（記者楊青／攝影）
李太太用自家桑葚做的桑葚華夫餅。（記者楊青／攝影）
桑葚奶昔，好喝又營養。（記者楊青／攝影）
桑葚奶昔，好喝又營養。（記者楊青／攝影）
桑葚做成桑葚醬，不僅可以保存更久，也是早餐佐食好幫手。（記者楊青／攝影）
桑葚做成桑葚醬，不僅可以保存更久，也是早餐佐食好幫手。（記者楊青／攝影）
李太太用自家桑葚做的桑葚華夫餅。（記者楊青／攝影）
李太太用自家桑葚做的桑葚華夫餅。（記者楊青／攝影）
李太太用自家桑葚做的桑葚華夫餅。（記者楊青／攝影）
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