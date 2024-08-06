華人父女綠手指 種植曇花烹飪出超多美味

陳家自己種植的曇花。（Vivian陳提供）

南加州 有不少花花草草種得一流的華人 「綠手指」，不少園藝達人這個夏天變身烹飪高手，用自家前庭後院出產的花草果蔬做成各種美食美飲，美味又省錢，自娛娛人。

「這些天，我家陸續下來200多朵曇花，可以燉湯，可以炒鷄蛋、涼拌，還可以製作清涼飲料」，家住聖塔安那的陳偉和父親陳作堅都是當地華人社區曇花種植好手，父女兩人種植的曇花每年陸續都能開上好幾百朵，今年夏天剛剛開始，已收穫不少。

陳家曇花盛開。（Vivian陳提供）

陳偉日前用自家豐收的曇花作了曇花宴。新鮮采摘下來的曇花清水洗後，沿著紋路將花莖將花瓣撕開，取出花心，放入紅棗和冰糖，隔水放入沸騰的鍋中，十多分鐘就能是一碗天然潤肺的清補涼。陳偉的曇花料理還有排骨曇花湯和曇花西紅柿蛋花湯。

陳偉說，她還用曇花炒鷄蛋，也是五分鐘就能完成的美食。將新鮮採收的曇花切成長條或大片或小丁，鷄蛋打成蛋液，平鍋燒熱倒下蛋液，七成熟時加入切好的曇花，一翻兩翻就能出鍋，蛋香與花香交錯，齒頰留香。

涼拌曇花時蔬。（Vivian陳提供） 曇花西紅柿蛋花羹。（Vivian陳提供）

陳偉說，曇花夏季美食都屬於輕快型，幾分鐘就能上桌。倒是涼拌曇花稍須用心，因為曇花生吃微苦，所以最好先汆燙一下，幾秒高溫後的曇花少了苦味，而且不會變色，曇花加入各種新鮮蔬菜、堅果、漿果和沙拉油，老少皆宜。