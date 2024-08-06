我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞／18元4菜無小費 這家中餐廳有低價秘訣

空中英語教室創辦人彭蒙惠過世 享耆壽98歲

洛杉磯幫派「Florencia 13」 37成員被控謀殺搶劫販毒

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
聯邦檢察官Martin Estrada表示，「Florencia 13」的37名成員涉嫌多項罪行，遭到聯邦指控。（記者會截圖）
聯邦檢察官Martin Estrada表示，「Florencia 13」的37名成員涉嫌多項罪行，遭到聯邦指控。（記者會截圖）

8月6日（週二），美國司法部洛杉磯縣警局（Los Angeles County Sheriff's Department）召開記者會，公開了一份聯邦大陪審團起訴書，指控南洛杉磯幫派「Florencia 13」成員和相關者37人，參與多項犯罪活動，包括謀殺、芬太尼販運和勒索等。

美國司法部表示，目前六名被告已在押，23人在周二的大規模執法行動中被逮捕，另外有八人在逃，其中一些成員疑似逃亡墨西哥。此外，調查人員還繳獲了21磅冰毒、9磅芬太尼和6.5磅海洛因，以及25支槍和大約7萬元現金。

聯邦檢察官Martin Estrada表示，「Florencia 13」是洛縣最大的幫派之一，他們所從事的是「難以置信的暴力」，他們參與多起武裝搶劫、敲詐勒索、銷售危險藥物以及謀殺和襲擊事件。就在上個月，一名休班的洛杉磯警官在陪同女友看房時，被三名F13幫派成員無情殺害。

他補充，司法部宣布對37名幫派成員的11項起訴書，起訴書指控多項犯罪行為，包括謀殺、武裝搶劫、敲詐勒索以及販賣芬太尼、甲基安非他命和海洛因等危險藥物。

周二執法行動的主要指控來自兩份聯邦大陪審團起訴書，第一份起訴書包括對19名被告的指控，其中30歲的Celerino Jaramillo，被司法部認定為幫派一個小組的「指揮者」。2023年6月19日，Jaramillo和另一名幫派成員Oscar Hernandez被指控槍殺了一名違反幫派規定的幫派成員。

一個月後，Jaramillo和Hugo Armando Pineda被指控謀殺了另一名「狀態不佳」的幫派成員。

在最暴力的罪行中，司法部稱一群F13幫派成員於2022年10月17日在一個位於Florence-Firestone社區的酒吧外將一名男子毆打致死。幫派成員襲擊了受害者，不斷踩踏、腳踢和毆打他，並用棒球棒打他。第一份起訴書還指稱Jaramillo和其他人運營多家夜店和俱樂部，勒索這些企業支付「稅款」，並用來販運毒品和槍支。

第二份起訴書指控八名F13幫派相關人員犯有與毒品相關的罪行，包括合謀分發芬太尼、冰毒和海洛因，以及使用和持有非法槍支和彈藥。另外九名幫派成員和相關人員因分發冰毒的單獨起訴書被指控，另一名幫派成員因持有槍支犯罪被指控。

Martin Estrada說，必須形成聯合陣線阻擋幫派暴力，因為，幫派暴力給當地社區帶來謀殺、暴力搶劫、毒品販運和其他毀滅。

洛杉磯縣警方協助了聯邦調查局（FBI）和法警局進行了幫派調查。警長盧納（Robert Luna）表示，當地執法機構致力於通過減少幫派暴力來創建更安全的社區，以「恢復安全並提升所有居民的生活質量」。

周二上午被捕和被指控的37名成員中，至少11人預計當天出庭。根據司法部的說法，如果被定罪，周二被指控的大多數被告將面臨至少10年刑期，最高可達無期徒刑。該案件仍在調查中，對於在逃的八名嫌疑人的追捕正在進行。

司法部 洛杉磯 毒品

上一則

他性虐2男童數年 曾在洛縣數十學校工作 還有更多受害者

下一則

世說新聞／18元4菜無小費 這家中餐廳的低價秘訣是...

延伸閱讀

史努比狗狗 從幫派饒舌歌手到奧運火炬手

史努比狗狗 從幫派饒舌歌手到奧運火炬手
洛杉磯乒乓球公開賽單打冠軍 馬金寶萬元入袋

洛杉磯乒乓球公開賽單打冠軍 馬金寶萬元入袋
亞利桑納破獲400萬顆芬太尼走私

亞利桑納破獲400萬顆芬太尼走私
亞利桑納海關 查獲400萬顆芬太尼走私 規模史上最大

亞利桑納海關 查獲400萬顆芬太尼走私 規模史上最大
新州父為救2兒遭槍殺 17歲劫匪被控謀殺

新州父為救2兒遭槍殺 17歲劫匪被控謀殺
洛縣武士刀命案 華女被控殺妻、企圖謀殺岳母

洛縣武士刀命案 華女被控殺妻、企圖謀殺岳母

熱門新聞

Alessio公寓。（攝影Christina House╱洛杉磯時報）

交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆

2024-07-31 22:52
好市多新推出的柯克蘭招牌迷迭香帕瑪森起司麵包。(costcoaisles IG）

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

2024-08-05 19:55
Z女士無法用ID找到其5萬元定期存款，幸好她找到半年前的收據，才順利提款。(取自Pexels/Monstera Production)

定存到期查無帳戶 5萬險沒了

2024-08-06 02:20
中國網紅奶茶開到比佛利，民眾烈日下排隊兩小時只為撿這便宜。(世說新聞團隊／製作)

世說新聞／中國網紅奶茶來洛 排隊兩小時撿這便宜

2024-07-30 14:10
五名中國公民涉嫌參與一起大型、跨國詐騙和洗錢計畫，總詐騙金額高達2700多萬元。（Pixabay）

專騙銀髮族 南加四華人 詐騙2700多萬

2024-08-01 15:55
A小姐被迫在5150中心接受72小時觀察和治療，家人每天晚上可探視一個小時。（示意圖取自Pexels）

只因說了一句「不想活了」 加州華女被強制拘留5天

2024-07-31 15:33

超人氣

更多 >
巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單
定存到期查無帳戶 5萬險沒了

定存到期查無帳戶 5萬險沒了
趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月
賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書
蛋吃太多？小心這5個危險副作用

蛋吃太多？小心這5個危險副作用