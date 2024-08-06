好市多進店新規 掃描會員卡必須是本人

好奇的民眾駐足觀察顯示屏中的畫面，試圖了解系統如何確保會員卡與使用者本人匹配。（記者張庭瑜/攝影）

近日，Costco wholesale公司在部分門店悄然推出了新的入場政策，引發了會員間的廣泛討論。這項新措施要求顧客在踏入店內之前，必須先在入口處掃描其會員卡。儘管有少數顧客表示不解，但大多數會員仍然選擇遵守。這項新規定不僅標誌著Costco會員購物體驗的重大轉變，也可能預示著零售業為防堵會員制度被濫用的新趨勢。

Costco發言人也證實這一測試計畫，他解釋道，目前部分門店正在入口處進行會員卡掃描，目的是確保會員與其卡片匹配後才能進入店內。目前，該政策已在洛杉磯 縣工業市（City of Industry）、亨廷頓海灘（Huntington Beach）和英格伍（Inglewood）等Costco門店實施。記者實地走訪發現，這些門店的入口處均設有掃描設備，並有工作人員驗證，確保顧客遵守新規。每個掃描站還配備顯示顧客面部的屏幕，以防止會員卡被他人共用。

這項潛在政策出現在Costco嚴堵會員卡共享數月之後。當時，該零售商要求顧客在自助結帳時出示會員卡。Costco表示，能夠保持盡可能低的價格，是因為會員費有助於抵消運營成本，這使得會員費非常重要。Costco認為非會員享受與會員相同的優惠和價格是不公平的。

華人 顧客陳小姐表示，雖然新政策增加了麻煩，但她能理解這一措施。她指出，之前曾看到許多濫用會員卡的相關新聞，店家維護自身權益無可厚非。