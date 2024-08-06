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好市多進店新規 掃描會員卡必須是本人

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
好奇的民眾駐足觀察顯示屏中的畫面，試圖了解系統如何確保會員卡與使用者本人匹配。（記者張庭瑜/攝影）
好奇的民眾駐足觀察顯示屏中的畫面，試圖了解系統如何確保會員卡與使用者本人匹配。（記者張庭瑜/攝影）

近日，Costco wholesale公司在部分門店悄然推出了新的入場政策，引發了會員間的廣泛討論。這項新措施要求顧客在踏入店內之前，必須先在入口處掃描其會員卡。儘管有少數顧客表示不解，但大多數會員仍然選擇遵守。這項新規定不僅標誌著Costco會員購物體驗的重大轉變，也可能預示著零售業為防堵會員制度被濫用的新趨勢。

Costco發言人也證實這一測試計畫，他解釋道，目前部分門店正在入口處進行會員卡掃描，目的是確保會員與其卡片匹配後才能進入店內。目前，該政策已在洛杉磯縣工業市（City of Industry）、亨廷頓海灘（Huntington Beach）和英格伍（Inglewood）等Costco門店實施。記者實地走訪發現，這些門店的入口處均設有掃描設備，並有工作人員驗證，確保顧客遵守新規。每個掃描站還配備顯示顧客面部的屏幕，以防止會員卡被他人共用。

這項潛在政策出現在Costco嚴堵會員卡共享數月之後。當時，該零售商要求顧客在自助結帳時出示會員卡。Costco表示，能夠保持盡可能低的價格，是因為會員費有助於抵消運營成本，這使得會員費非常重要。Costco認為非會員享受與會員相同的優惠和價格是不公平的。

華人顧客陳小姐表示，雖然新政策增加了麻煩，但她能理解這一措施。她指出，之前曾看到許多濫用會員卡的相關新聞，店家維護自身權益無可厚非。

然而，也有顧客擔心新流程可能會增加等候時間。目前，Costco尚未公布該測試計畫的具體實施範圍，以及是否會在全國推廣。關於Costco會員卡掃描測試的更多信息仍有待公布。

入口處擺放了兩台掃描儀，供顧客在進入店內前使用。（記者張庭瑜/攝影）
入口處擺放了兩台掃描儀，供顧客在進入店內前使用。（記者張庭瑜/攝影）
顧客主動詢問店員，了解具體操作流程和相關規定。（記者張庭瑜/攝影）
顧客主動詢問店員，了解具體操作流程和相關規定。（記者張庭瑜/攝影）

Costco 洛杉磯 華人

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