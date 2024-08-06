亞凱迪亞市議員鄭博仁選連任 警消聯手背書

鄭博仁(前排中)獲得亞凱迪亞警察協會和亞凱迪亞消防員協會的共同支持。（競選總部）

前亞凱迪亞 市市長、現任市議員鄭博仁(Paul Cheng)律師，今年初宣布競選連任亞凱迪亞市市議會第4區議員以來，得到了多個社區團體和選民的支持，他注重公共安全、市民社區福利及地方發展。

鄭博仁(Paul Cheng)律師是4區唯一一位獲得亞凱迪亞消防員協會及市警察協會雙重支持的候選人。亞凱迪亞消防員協會的支持凸顯了鄭博仁律師對社區安全的堅定承諾。在最近的一份聲明中， 亞凱迪亞消防員協會強調了鄭博仁律師對消防員及一線人員們的堅定支持：

“亞凱迪亞消防員協會自豪地支持鄭博仁(Paul Cheng)競選亞凱迪亞市市議會第 4 區議員。在他的任期內，鄭議員一直致力於對消防員和社區安全的堅定支持。我們與那些與我們並肩一起的人堅定地站在一起，而鄭博仁議員發自內心的熱情倡導使他成為我們真正的盟友。投給鄭議員的一票，就是投給我們社區的安全和福祉的重要一票。”

亞市警察協會也表達了對鄭博仁律師的大力支持，強調鄭博仁致力於確保亞凱迪亞居民的安全和安保。他們的支持進一步鞏固了鄭博仁(Paul Cheng)作為社區安全倡議倡導者的聲譽。

自 2020 年當選以來， 鄭博仁(Paul Cheng)律師一直兢兢業業地致力於滿足選民的需求。他在任期內努力加強社區服務、支持本地企業並提高阿卡迪亞的整體生活質量。在新冠疫情 期間， 鄭博仁(Paul Cheng)律師的領導能力在應對新冠疫情帶來的挑戰方面發揮了重要作用，確保居民獲得必要的支持和資源。

在尋求連任的過程中，鄭博仁律師始終堅持他的競選口號：“Stronger Together（我們團結起來更強大）”。他邀請社區支持他繼續努力，使亞凱迪亞市成為安全、繁榮和團結的城市。

鄭博仁(右五)獲得趙美心(右四)等多位民選官員背書。（競選總部）

在阿卡迪亞消防員協會和警察協會的支持下，鄭博仁將繼續實現他的承諾，建設一個更強大、更安全的亞凱迪亞市。

在鄭博仁律師寫給選民的候選人聲明中就說：

“親愛的居民們，當我在4年前新冠疫情爆發之初開始我的任期時，我們的社區面臨著巨大的挑戰。您們堅韌不拔的精神和堅定不移的支持，使我們能夠共同戰勝這場風暴。我很榮幸能與大家並肩作戰，共度這前所未有的困境，我很榮幸能與您們一起度過這段時期，使亞凱迪亞市成為一個更強大、更美好的地方。我對亞凱迪亞市的願景仍然集中在以下幾個方面：

(1) 增強我們盡職盡責的市政工作人員的能力，使他們保持高標准的服務；

(2) 確保我們的一線急救人員有充足的資金和裝備來保障我們的安全；

(3) 與我們的學區 繼續合作，使亞凱迪亞市成為更好的育兒場所；以及

(4) 尊重我們社區豐富的歷史，同時繼續迎接我們充滿希望的未來。

我得到了亞凱迪亞警察協會和亞凱迪亞消防員協會的共同支持，我將致力於繼續推動我們的進步，維護使阿卡迪亞與眾不同的價值觀。 我將傾聽您的心聲，並給予您應有的尊重。感謝您允許我在過去的四年裡為您服務，並感謝您在即將到來的選舉中對我的支持。”

籌款鏈接：

https://www.efundraisingconnections.com/c/ChengforArcadia/

競選網站：

www.Cheng4Arcadia.com