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聯邦法院再起訴跨國詐騙集團六成員 先前已有22人被告

編譯組／即時報導
詐騙集團透過不同管道取得美國受害人的身分與銀行資料，然後以空殼公司以提供服務或產品，未經授權提領存款。圖為示意圖。（pexels）
詐騙集團透過不同管道取得美國受害人的身分與銀行資料，然後以空殼公司以提供服務或產品，未經授權提領存款。圖為示意圖。（pexels）

司法部近日宣布，洛杉磯的聯邦大陪審團決定起訴跨國詐騙集團的另外六名成員，因為他們夥同其他22人連續多年詐騙數百萬元。

這批起訴的對象為，57歲的加州人Timothy Munoz ，63歲的俄亥俄居民Henry LoConti，與加拿大籍的43歲John Flynn、64歲的Shoaib Ahmad、61歲的Eric Crespin、53歲的Lezli St. Hill。

詐騙集團透過不同管道取得美國受害人的身分與銀行資料，然後以空殼公司以提供服務或產品，未經授權提領存款。由於部分提款遭到拒絕，影響集團的「信譽」，因此他們還會透過其他銀行的帳戶操作小額取款，降低盜領被拒絕的機率，抵銷集團部分帳戶的負面影響。

先前已經起訴的19人，現由加州中區聯邦檢察官負責。另外三人分別由內華達區、加州南區與馬里蘭區聯邦檢察官負責。聯邦司法部，這些嫌犯詐騙民眾辛苦所得，司法部將盡一切方法將其起訴定罪。

另外，美國郵政檢查署（USPIS）也配合辦案，以瓦解犯罪集團，逮捕嫌犯，因為無辜的受害人不僅損失財物，還遭受嚴重情緒衝擊。這次六名嫌犯都涉及詐騙與不法匯款，最重可能被處20年與30年有期徒刑。

64歲的Shoaib Ahmad還被追加起訴另一起案件的銀行與匯款詐騙。聯邦司法部希望民眾定期查閱銀行匯入匯出紀錄，一旦發現不明交易就該向警察報案，或是透過www.reportfraud.ftc.gov與877-FTC-HELP向聯邦貿易委員會（FTC）申訴。

司法部 加州 詐騙集團

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