南加大專校友會歡慶父親節 表彰13位傑出父親

南加州中國大專院校聯合校友會舉行第三屆父親節慶祝活動，全體來賓大合照。（記者張庭瑜/攝影）

南加州 中國大專院校聯合校友會（JCUAA）於8月3日在洛僑中心舉行第三屆父親節慶祝活動，活動現場氣氛熱烈，吸引了逾百人參與。這次慶祝活動不僅表揚了13位傑出父親，還首次頒發了模範家庭獎，同時安排了豐富多彩的文藝表演，充分展現了華人 社區對父親角色的重視與尊敬。

影音：記者張庭瑜

校友會會長吳典龍在致辭中肯定了父親們的辛勤付出，並鼓勵更多優秀父親在明年勇於接受提名，為社區樹立榜樣。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀強調，父親在家庭中有重要的地位，並讚揚校友會連續三年舉辦此項活動的意義。值得一提的是，紀欽耀還特別為最年長者黃冠英頒發紅包，敬老尊賢。

國會議員趙美心（Judy Chu）亦到場祝賀，她特別表揚獲獎父親們對社區的貢獻，並向主辦單位頒發了表揚狀，肯定校友會在促進社區和諧方面所做的努力。本次活動共頒發了13個「好爸爸、好公公、好岳父」大獎，獲獎者包括：黃冠英、廖恆俊、謝英志、羅再陵、John Brown（柏強文）、侯桂平、李金生、莫華鋒、劉國賜、戴守靈、張開任和蘇俊成。此外，方孝偉、潘意玲家庭因其子女的優秀表現，榮獲首次設立的模範家庭獎。