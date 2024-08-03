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巴奧花泳賽在即 南加劉嫣然準備衝刺

記者丁曙／洛杉磯即時報導
劉嫣然穿隊服持國旗在塞納河畔留影。（受訪者提供）
劉嫣然穿隊服持國旗在塞納河畔留影。（受訪者提供）

舉世矚目的巴黎奧運會自7 月 26 日開幕以來賽程近半，美國奧運代表團捷報頻傳，截止8月2日已摘取了43枚獎牌，在參賽國排名第一；而花樣游泳（Artistic swimming）比賽也將於8月5日全面展開，來自南加州的華裔選手劉嫣然（Calista Liu）養精蓄銳，凖備好全力衝刺。

劉嫣然說，很榮幸成為美國花樣游泳隊的一員，參加2024 年巴黎奧運會，這是美國隊自2008 年以來首次獲得奧運會參賽資格。尤其是在開幕式上儀式上，她結識了來自世界各地的一些最優秀的運動員。而且，劉嫣然與她最喜歡的幾位籃球運動員互動和交換徽章感到特別興奮，其中包括詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）和庫里（Stephen Curry）等一眾大球星。

她認為運動員的更衣室非常酷，每個運動員都有自己的更衣室，鏡子上映著他們的名字，歡迎他們的到來。美國隊運動員的開閉幕式服裝由 Ralph Lauren 贊助，Nike也提供贊助。泳隊一直在緊張訓練，期待樂觀的結果。

自從7月下旬抵達巴黎以來，美國奧運代表團參加了眾多活動，包括26 日在塞納河上極有創意的開幕式。根據巴黎奧運會花樣游泳賽程，8月5日團體技自選，6日團體自由自選，7日集體技巧自選，9日雙人技術自選，10日雙人自由自選。

美國隊憑藉2024年世界游泳錦標賽的表現，獲得奧運花樣游泳雙人和團體兩個項目的參賽資格，這也是美國16年來首次參加奧運花樣游泳團體項目。

劉嫣然穿上奧運隊服與模特小熊合影。（受訪者提供）
劉嫣然穿上奧運隊服與模特小熊合影。（受訪者提供）
劉嫣然展示美國奧運隊手提包十分開心。（受訪者提供）
劉嫣然展示美國奧運隊手提包十分開心。（受訪者提供）
劉嫣然穿上白藍相開的美國奧運隊服玩自拍。（受訪者提供）
劉嫣然穿上白藍相開的美國奧運隊服玩自拍。（受訪者提供）
巴黎奧運開幕式美國代表團乘船出列，正中為劉嫣然。（受訪者提供）
巴黎奧運開幕式美國代表團乘船出列，正中為劉嫣然。（受訪者提供）
巴黎奧運開幕式，擁有592名隊員的美國代表團展開星條旗乘船出列。（受訪者提供）
巴黎奧運開幕式，擁有592名隊員的美國代表團展開星條旗乘船出列。（受訪者提供）

巴黎奧運 加州 南加

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