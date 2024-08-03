我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024LA桌球公開賽 400選手角逐大獎

可致命裂谷熱蔓延 洛杉磯縣病例增加

2024LA桌球公開賽 400選手角逐大獎

記者啟鉻／波莫那即時報導
2024 LA OPEN參與選手最多，已經成為全美乃至國際著名體育賽事品牌。（記者啟鉻／攝影）
2024 LA OPEN參與選手最多，已經成為全美乃至國際著名體育賽事品牌。（記者啟鉻／攝影）

被譽為全美桌球（Table Tennis)主要賽事之一的2024 LA OPEN於8月3日開打，為期兩天。主辦者表示，雖然比賽時間恰逢巴黎奧運會，但來自北美參與者和觀眾仍非常踴躍，超過400名選手參賽。多年來在各方大力支持下，得以賽事順利進行。目前LA OPEN已成為全美乃至國際桌球賽事著名品牌。

洛杉磯桌球公開賽（LA OPEN Table Tennis Tournament）自創辦以來已歷時十餘年，創辦人徐永泰博士表示，雖然賽事歷時多年，但參與者熱情不減。參賽選手來自北美各地，他們將LA OPEN作為展示球技以球會友的平台。今年由於賽程與巴黎奧運衝突，部分奧運選手沒能參賽，美中不足。但為了支持比賽，委員會全心投入，讓比賽穩步前進。

徐永泰說，LA OPEN賽事獲得愈來愈多支持者，也使得賽事成為全美令人矚目桌球運動比賽。支持者中除了Pacific Auto Company，還有大通銀行（First General Bank）、華采商業銀行（New Omni Bank）以及金融機構Wealth Enhancement Group，賽事器材供應商JOOLA等。徐永泰指出，LA OPEN屬於四星級賽事，也是除了大專院校聯賽，全美桌球運動水平最高的比賽。

LA OPEN首席運營長葉安利表示，今年比賽進一步面向大眾和社區，吸引更多愛好者參與。賽事為此增加六項雙打比賽，包括70歲組、60歲組、50歲組及40歲組等。參賽選手中最大年齡逾八旬，最小年齡七歲。首次有來自日本的乒乓球俱樂部三名職業選手，還有來自中國的女職業選手。

LA OPEN委員會主席劉龍軍說，今年參賽人數400多人，也是歷年來人數最多的。雖然比賽時間正逢奧運會，也非長周末，但參與者與觀眾仍很踴躍。作為全美重要體育賽事之一，LA OPEN的影響力會愈來愈廣泛，參與者愈來愈多，選手們球技水平也會愈來愈高。

據提供賽事資訊，自LA OPEN賽事開始以來，主辦者往年曾邀請多位來自中國、台灣、亞洲、歐洲、中南美洲和美加等地的世界乒乓球名將參加 比賽，其中不乏歷屆和現役奧運選手。比如歐洲頂級好手奧洽諾夫、薩姆索諾夫、中國國家隊球員侯英超、台灣名將莊智淵、韓國籍世界名將朱世赫等，均曾參與歷年賽事，奪得公開組單打冠軍。每年LA Open 都有約400人次參加約1200場比賽，觀眾人數都超過3000人。值得一提的是，LA OPEN還在2018年獲美國乒乓球協會邀請主辦當年的國家排名賽，選拔當届奧運國家代表隊。

巴黎奧運 洛杉磯 英超

上一則

LA乒乓公開賽 雙李組合獲60-70歲組男雙冠軍

延伸閱讀

LA乒乓公開賽 雙李組合獲60-70歲組男雙冠軍

LA乒乓公開賽 雙李組合獲60-70歲組男雙冠軍
奧運拳擊／完成奪牌任務 吳詩儀想去吃法國蝸牛

奧運拳擊／完成奪牌任務 吳詩儀想去吃法國蝸牛
巴奧鉛球／美名將克勞什再奪金 締造奧運三連霸紀錄

巴奧鉛球／美名將克勞什再奪金 締造奧運三連霸紀錄
巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…

巴奧桌球／奪冠後 陳夢擁抱孫穎莎時悄悄說…
巴奧網球／鄭欽文擊敗克羅埃西亞 奪中國首枚奧運女網金牌

巴奧網球／鄭欽文擊敗克羅埃西亞 奪中國首枚奧運女網金牌
奧運射擊／史上首牌 李孟遠射下銅牌 定向飛靶寫紀錄

奧運射擊／史上首牌 李孟遠射下銅牌 定向飛靶寫紀錄

熱門新聞

Alessio公寓。（攝影Christina House╱洛杉磯時報）

交換學生來美靠Airbnb躋身百萬富翁 但一夕被戳爆

2024-07-31 22:52
專家建議兩周領薪一次的民眾，若在一個月內拿到三次薪資單，做好財務預算。（NBC電視台畫畫面）

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

2024-07-29 20:54
蒙市少女失蹤案反轉重重，律師表示疑點重重。(世說新聞團隊／製作)

世說新聞／母親虐待父親綁架？蒙市少女失蹤案反轉重重

2024-07-27 20:04
建築文摘列舉全美64家最美麗校園，聖塔克魯茲加大入榜。（學校官網）

全美最美麗大學 4所加大進榜

2024-07-29 02:16
五名中國公民涉嫌參與一起大型、跨國詐騙和洗錢計畫，總詐騙金額高達2700多萬元。（Pixabay）

專騙銀髮族 南加四華人 詐騙2700多萬

2024-08-01 15:55
中國網紅奶茶開到比佛利，民眾烈日下排隊兩小時只為撿這便宜。(世說新聞團隊／製作)

世說新聞／中國網紅奶茶來洛 排隊兩小時撿這便宜

2024-07-30 14:10

超人氣

更多 >
12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻

12生肖八月運勢 屬羊貪心點無妨、他將迎來人生光輝時刻
巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手

巴奧／一歲半開始上中文學校 虎媽養出金牌奧運擊劍手
當年跳水「亮晶晶」同在巴黎 一個帶貨 一個當裁判長

當年跳水「亮晶晶」同在巴黎 一個帶貨 一個當裁判長
林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD
飯店毛巾用完放哪好？ 業者拍片說明引網友慚愧：我都丟地上

飯店毛巾用完放哪好？ 業者拍片說明引網友慚愧：我都丟地上