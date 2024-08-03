LA乒乓公開賽 雙李組合獲60-70歲組男雙冠軍

LA OPEN 開幕，（右起）徐永泰、李金禪、李羽翔、劉龍軍。（記者啟鉻／攝影）

由世界日報合辦的2024洛杉磯乒乓球（Table Tennis）公開賽（LA OPEN）8月3日在波莫那州立理工大學（Cal Poly Pomona）開打，在首日賽事中，年逾八旬的李金禪與年屆七旬的李羽翔，拿下60-70歲組男子雙打冠軍。

李羽翔原是中國乒乓國手，被譽為「大師級教練」選手，現居住紐約。他在不久前參加義大利 羅馬舉行的2024國際桌球總會（ITTF）世界大師級桌球冠軍賽中，獲得70歲組單打冠軍和雙打亞軍。其實李羽翔還是中國80年代出國打乒乓球第一人，他在上世紀70年代曾獲全國錦標賽男子單打冠軍。二年前又參加US OPEN賽事，十項比賽獲得六個冠軍四個亞軍，被美國乒協授予年長者最佳球員。

李羽翔參加過在全美舉辦的各項乒乓球大型賽事，很多時候是與比他年輕的選手對陣。他認為自己球技並不算頂級，但自己在乒乓球領域見多識廣，論經驗人脈更豐富。他每年在全美及國外參加各項乒乓球賽事，感覺身體健康生活非常快樂。

年逾八旬李金禪。來自台灣。他表示，從事乒乓球運動，以球會友，鍛鍊腦力、眼力、體力。李金禪雖年逾八旬，但因長年參加乒乓球運動，打球時身手靈活，反應快速，完全看不出他已經年過80歲。他說，自己在台灣讀中學、大學時喜歡打乒乓健身，雖然也是校隊成員，但並非主力。

李金禪在上世紀90年代中期定居美國，因為忙於公司生意，很長時間沒有接觸乒乓球運動。退休 後為了排解寂寞，他參加了前中國國手創辦的乒乓球俱樂部學打球，然後加入一個乒乓球俱樂部練習雙打。兩年前在聖地牙哥舉辦加州 年長者乒乓賽事，他與球友合作，獲得同年齡組雙打第一名。