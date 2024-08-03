韓國歌手IU世巡洛城收官 粉絲排長龍全場大合唱

IU的媽媽在世巡不同場次都給粉絲準備開場禮。（讀者提供）

韓國人氣歌手IU世界巡演3日在洛杉磯 Kia Forum收官，他不僅唱足三個小時，且還贈送粉絲專屬開場禮，讓粉絲大呼感動。洛杉磯歌迷展示十足熱情，不僅距離活動現場一兩個街區外就開始大排長龍，且大家舉著IU專屬粉色手幅多次全場大合唱，展示IU的海外人氣。

（影音來源：記者張宏）

2日傍晚在接近Kia Forum兩個街區外就開始堵車，停車場前更是大排長龍，只有預先買了停車票的車輛才能進入。各路粉絲宛如慶祝節日一樣喜笑顏開，還有工作人員分發粉色條幅，上面用韓文和英文寫著「洛杉磯是一個星光璀璨的城市，你就是我們的大明星」。從演出開始到安可，IU一人唱足三個小時，期間和不同位置的粉絲大合照，且中場換裝時，粉絲看著IU的影片全場大合唱，場面感人。

IU在影視歌方面都有出色表現，粉絲眾多，現場座無虛席，幾乎匯集其南加 所有亞裔 粉絲。因為是世巡最後一場，觀眾熱情高漲，IU演唱十分投入。她表示，第一次舉辦世巡，曾擔心會因為表現不理想讓粉絲失望，看到粉絲的支持和熱情，非常感動，洛杉磯粉絲是最棒的。

有粉絲因為高票價無法進場，在門口求票。加入IU粉絲俱樂部的Julia表示，她作為粉絲有搶票福利，花了200多元買了一層的開台票，之後這個區域票價炒到了500元以上，她的朋友本以為等到最後會有低價票，結果完全沒有。就連場館停車場的預付停車費也跟著一路飆高，她買的時候只要40多元，之後一路漲到60元以上。