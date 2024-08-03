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韓國歌手IU世巡洛城收官 粉絲排長龍全場大合唱

記者張宏/洛杉磯即時報導
IU的媽媽在世巡不同場次都給粉絲準備開場禮。（讀者提供）
IU的媽媽在世巡不同場次都給粉絲準備開場禮。（讀者提供）

韓國人氣歌手IU世界巡演3日在洛杉磯Kia Forum收官，他不僅唱足三個小時，且還贈送粉絲專屬開場禮，讓粉絲大呼感動。洛杉磯歌迷展示十足熱情，不僅距離活動現場一兩個街區外就開始大排長龍，且大家舉著IU專屬粉色手幅多次全場大合唱，展示IU的海外人氣。

（影音來源：記者張宏）

2日傍晚在接近Kia Forum兩個街區外就開始堵車，停車場前更是大排長龍，只有預先買了停車票的車輛才能進入。各路粉絲宛如慶祝節日一樣喜笑顏開，還有工作人員分發粉色條幅，上面用韓文和英文寫著「洛杉磯是一個星光璀璨的城市，你就是我們的大明星」。從演出開始到安可，IU一人唱足三個小時，期間和不同位置的粉絲大合照，且中場換裝時，粉絲看著IU的影片全場大合唱，場面感人。

IU在影視歌方面都有出色表現，粉絲眾多，現場座無虛席，幾乎匯集其南加所有亞裔粉絲。因為是世巡最後一場，觀眾熱情高漲，IU演唱十分投入。她表示，第一次舉辦世巡，曾擔心會因為表現不理想讓粉絲失望，看到粉絲的支持和熱情，非常感動，洛杉磯粉絲是最棒的。

有粉絲因為高票價無法進場，在門口求票。加入IU粉絲俱樂部的Julia表示，她作為粉絲有搶票福利，花了200多元買了一層的開台票，之後這個區域票價炒到了500元以上，她的朋友本以為等到最後會有低價票，結果完全沒有。就連場館停車場的預付停車費也跟著一路飆高，她買的時候只要40多元，之後一路漲到60元以上。

IU的媽媽在世巡不同場次都給粉絲準備開場禮，常追韓星的Luna表示，很少有韓星像IU這樣貼心大方準備開場禮，像洛杉磯場地最多容納1萬7000人，意味著要準備1萬加以上的禮物，相當大手筆。每份開場禮都綁在座位扶手上，印有IU頭像的粉色鐵盒裡有冰箱貼、印有洛杉磯字樣的鑰匙吊墜和兩張IU小卡。這對粉絲是很珍貴的禮物，且還有死忠粉絲在收集其美國巡演所有場次的開場禮。

韓國人氣歌手IU3日在洛杉磯Kia Forum收官其世界巡演，體育館打出IU名字...
韓國人氣歌手IU3日在洛杉磯Kia Forum收官其世界巡演，體育館打出IU名字和其粉色應援色。（記者張宏／攝影）
工作人員分發粉色條幅，上面用韓文和英文寫著「洛杉磯是一個星光璀璨的城市，你就是我...
工作人員分發粉色條幅，上面用韓文和英文寫著「洛杉磯是一個星光璀璨的城市，你就是我們的大明星」。（記者張宏／攝影）
IU因為在影视歌方面都有出色表現，所以匯集眾多粉絲。（記者張宏／攝影）
IU因為在影视歌方面都有出色表現，所以匯集眾多粉絲。（記者張宏／攝影）
觀眾入場前要檢查隨身包包。（記者張宏／攝影）
觀眾入場前要檢查隨身包包。（記者張宏／攝影）
現場座無虛席，幾乎匯集其南加所有亞裔粉絲。（記者張宏／攝影）
現場座無虛席，幾乎匯集其南加所有亞裔粉絲。（記者張宏／攝影）

洛杉磯 亞裔 南加

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