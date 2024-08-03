加州客家會攜手長庚科大 啟動海外實習交流

「學海築夢學習計畫海外實習交流」，參與者比出愛心手勢，氣氛溫馨愉快。（記者張庭瑜/攝影）

美國加州 客家會與台灣長庚科技大學合作推出的「學海築夢學習計畫海外實習交流」8月2日正式啟動，旨在為台灣學生提供國際交流機會，幫助他們體驗異國文化，提升專業知識與技能，並開拓國際視野。

該項目由美國加州客家會主辦，會長黃永鉅、秘會長江瑞瀛、召集人杜蕊珠和主持人趙茂秀共同策畫組織。內容豐富多元，涵蓋多個專業領域。學生們除了有機會聆聽AHMC仁愛醫療集團執行長邱文達博士主講的美國醫療系統講座，深入了解美國醫療服務現況，節目還包括美容科系講師培訓、護理之家、老年生活中心的實地考察等。

8月2日，長庚科技大學護理系的學生們拜會洛杉磯 華僑文教服務中心陳敏永主任，交流實習心得。客家會向學生們及帶隊教授謝瑩滿、李惠玲頒發表揚狀，長庚科技大學則向陳敏永頒發感謝獎牌。美國加州客家會會長黃永鉅也表示，作為主辦方，他們很高興能為台灣學生提供交流平台。

此前同學們也在聖伯納汀諾加州州立大學（CSUSB）進行一個月的護理研習，大三學生彭妍潔表示，學到了很多新知識，尤其是文化差異以及美國與台灣在護理學上的不同之處。她認為這是一個很好的開拓眼界的機會。學生們還發現了一些顯著的差異，包括工作時間安排、護患比例及教育方式等。