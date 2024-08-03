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加州客家會攜手長庚科大 啟動海外實習交流

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
「學海築夢學習計畫海外實習交流」，參與者比出愛心手勢，氣氛溫馨愉快。（記者張庭瑜/攝影）
「學海築夢學習計畫海外實習交流」，參與者比出愛心手勢，氣氛溫馨愉快。（記者張庭瑜/攝影）

美國加州客家會與台灣長庚科技大學合作推出的「學海築夢學習計畫海外實習交流」8月2日正式啟動，旨在為台灣學生提供國際交流機會，幫助他們體驗異國文化，提升專業知識與技能，並開拓國際視野。

該項目由美國加州客家會主辦，會長黃永鉅、秘會長江瑞瀛、召集人杜蕊珠和主持人趙茂秀共同策畫組織。內容豐富多元，涵蓋多個專業領域。學生們除了有機會聆聽AHMC仁愛醫療集團執行長邱文達博士主講的美國醫療系統講座，深入了解美國醫療服務現況，節目還包括美容科系講師培訓、護理之家、老年生活中心的實地考察等。

8月2日，長庚科技大學護理系的學生們拜會洛杉磯華僑文教服務中心陳敏永主任，交流實習心得。客家會向學生們及帶隊教授謝瑩滿、李惠玲頒發表揚狀，長庚科技大學則向陳敏永頒發感謝獎牌。美國加州客家會會長黃永鉅也表示，作為主辦方，他們很高興能為台灣學生提供交流平台。

此前同學們也在聖伯納汀諾加州州立大學（CSUSB）進行一個月的護理研習，大三學生彭妍潔表示，學到了很多新知識，尤其是文化差異以及美國與台灣在護理學上的不同之處。她認為這是一個很好的開拓眼界的機會。學生們還發現了一些顯著的差異，包括工作時間安排、護患比例及教育方式等。

陳敏永在致詞中也強調此次交流活動的重要性，同時詳細介紹僑委會在海外的工作，包括凝聚僑胞力量、推動僑教和僑商事務等。陳敏永特別提到了僑委會推動的「搭僑計畫」，表示該計畫讓台灣的優秀學子有機會來美國進行實地參訪和交流。他指出，搭僑計畫每年都有數千名學生報名參加，但最終僅有少數優秀學生能夠脫穎而出。他也鼓勵學生日後報名參加，並勉勵他們把握這次機會，多看、多聽、多問，獲得知識和經驗。

長庚科大贈送禮物給現場來賓。（記者張庭瑜/攝影）
長庚科大贈送禮物給現場來賓。（記者張庭瑜/攝影）
客家會向學生們及帶隊教授謝瑩滿、李惠玲頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影）
客家會向學生們及帶隊教授謝瑩滿、李惠玲頒發表揚狀。（記者張庭瑜/攝影）
黃永鉅也表示，很高興能為台灣學生提供交流平台，期望學生們能獲得一定經驗與知識。（...
黃永鉅也表示，很高興能為台灣學生提供交流平台，期望學生們能獲得一定經驗與知識。（記者張庭瑜/攝影）
長庚科技大學向陳敏永頒發獎牌，感謝他在此次交流活動中的貢獻。（記者張庭瑜/攝影）
長庚科技大學向陳敏永頒發獎牌，感謝他在此次交流活動中的貢獻。（記者張庭瑜/攝影）
學生們仔細聆聽致詞，展現出對此次交流活動的重視與期待。（記者張庭瑜/攝影）
學生們仔細聆聽致詞，展現出對此次交流活動的重視與期待。（記者張庭瑜/攝影）

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