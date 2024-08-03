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南加罕見病患被迫下機 等醫生證明換航班

洛杉磯訊
罕見病患者索拉里登機前遭西南航空質疑健康狀況，被迫下機等候近5小時並提供醫生證明，最終獲安排另一航班。（abc7電視台）
罕見病患者索拉里登機前遭西南航空質疑健康狀況，被迫下機等候近5小時並提供醫生證明，最終獲安排另一航班。（abc7電視台）

加州一名罹患罕見遺傳病的女乘客8月1日在布班克機場（Burbank Airport）登機時，因外表遭西南航空（Southwest Airlines）工作人員質疑健康狀況，被要求下機，引發爭議。事主索拉里（Brianna Solari）最終在等候近5小時後才獲准搭乘另一航班。

據悉，索拉里患有神經纖維瘤病（Neurofibromatosis，簡稱NF），這是一種會導致非癌性腫瘤在神經系統和皮膚上生長的遺傳性疾病。她也透露，搭機前一天剛在洛杉磯接受手術，以減少體內腫瘤。索拉里表示，由於缺乏一種可作為腫瘤抑制劑的蛋白質，她全身會長出大小不一的腫瘤，「可能小如針尖，也可能巨大到嚴重毀容」。事發當日，她戴上頭帶遮住額頭，並戴上口罩，以免自己的外表令人不適。

豈料在起飛前，一名機組人員走近並詢問她是否患有任何疾病，甚至懷疑是水痘。索拉里解釋自己剛做完手術，並提出可出示出院文件，但對方拒絕查看，要求她接受緊急醫療服務（EMS）檢查，並將她帶離登機口。索拉里指出，她其後既未獲安排與醫生對話，亦未接受EMS檢查。最後，她被迫聯絡外科醫生索取一封證明適合飛行的信函，轉交機組人員。經過漫長等待，她才獲安排乘搭約5小時後的另一班機。索拉里氣憤表示，這次經歷令她感到丟臉和尷尬，「我覺得受到了侵犯，因為這涉及我個人的醫療狀況」。

西南航空事後雖發表聲明回應，對給客戶帶來的不便致以最深切歉意；並承認，儘管最終獲得客戶的旅行許可，但未能在航班起飛前及時完成相關程序。

根據聯邦法規，航空承運人不得拒絕、延誤運輸或要求乘客提供醫療證明，除非確定乘客的狀況構成直接威脅。然而，西南航空處理本次事件的做法引起社會各界關注，質疑航空公司對罕見病患者的處理方式是否恰當。

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