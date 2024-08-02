洛杉磯縣委會通過修憲案11月公投

洛縣憲章修正案的主要推手縣委韓珍妮（中左）與霍華特（中右）。（本報資料照片）

洛杉磯縣縣政委員會7月30日終於將組織調整方案送出大門，修改後的縣憲章將在11月大選時接受選民考驗，如果通過，除了縣委將在2030年由五席增為九席，縣執行長也將在2028年改為民選。

憲章修正案內容還包括：2026年前新增操守委員會（Ethics Commission）與合規官（Compliance Officer），也將新增洛縣 立法分析官（County Legislative Analyst）與預算 暨管理官（Director of Budget and Management）。

但縣委巴格（Kathryn Barger）還是提出建議，指操守委員會不須公投 就能執行，因此縣委會上周已經開始籌組。不過最後共識還是，經過公投入憲，才能避免後來的委員會僅以行政程序廢止操守委員會。

洛縣修憲案主要由縣委霍華特（Lindsey Horvath）與韓珍妮（Janice Hahn）推動，縣委蘇麗絲（Hilda Solis）附議。巴格與米切爾（Holly Mitchell）反對，認為部分修改太過倉促，洛縣執行長改由民選也將加深政治爭議。米切爾也認為，財務影響未經完善分析。

另外，九個選區怎麼劃分也未有共識，但霍華特還是堅持「九席是經過計算的，不是什麼新創見」，並且公眾對修憲興趣濃厚，希望可以有自己社區的代言人。

霍華特與韓珍妮堅持，舊的憲章是1912年制定的，當時洛縣只有50萬人，現在卻有1000萬人與88建制市。提案同時納入每十年審視憲章一次的規定，以及每年公開各部門預算並成立進度監督團隊。