聖費南度2天10店鋪被盜 竊賊留字條道歉「不會再來」

入室盜竊後竊賊留下了一張道歉紙條「不會再來了」。（ABC新聞）

近日，洛杉磯縣聖費南度谷（San Fernando Valley）地區多家商鋪被盜，兩天內多達十家商鋪遭到入室盜竊和破壞，更離譜的是，一名竊賊在偷完一家餐廳後，還留下了一張道歉便利條，保證「不會再回來」。

據聖費南度谷警局稱，在兩天內，Maclay走廊和聖費南度谷購物中心周圍地區有三家店鋪遭到盜竊，六家遭到破壞，另一家商鋪成為重大盜竊的目標，包括餐廳、咖啡 店等。

San Fernando咖啡店於30日（周二）遭到入室盜竊，小偷闖入商店並帶著收銀機逃跑。咖啡店老闆Isaiah Rosario說：「這一周的情緒就像坐過山車一樣。」他補充，雖然收銀機裡只有6元，但換一台則要花費約1000元。隔壁的「Teriyaki Madness」餐廳更是一周內慘遭竊賊光顧兩次，監控畫面顯示，一名竊賊打碎玻璃窗溜進餐廳，徑直走向收銀台。然而，在逃離現場之前，這名竊賊還寫了一張紙條。第二天，店主看到了這張紙條，上面寫著：「對不起！我需要錢買毒品 ，但不會回來。」

距離「Teriyaki Madness」僅幾分鐘路程的「Protein Stop」的監視器畫面似乎顯示，同一名男子闖入後在收銀機裡翻找。警方正在尋找這起犯罪熱潮中的可能線索，但尚未逮捕任何人，並正在努力確認是否為同一人或多人參與了入室盜竊案。聖費南度谷警局局長Fabian Valdez表示：「這名竊賊看起來似乎是個慣犯，他隱藏了自己的指紋，在觸摸東西時非常小心。」

其他受影響的企業包括一家營養餐廳、一家咖啡店、兩家墨西哥 玉米餅餐廳、兩家冰淇淋店和一家物業管理辦公室。業主們在努力清理商店並從損失中恢復過來的同時，對持續不斷的犯罪行為感到沮喪。San Fernando咖啡店老闆Rosario表示，這真是太糟糕了。當地企業主計劃與聖費南度谷警局局長會面，以應對犯罪浪潮。

入室盜竊的嫌疑犯或多名嫌疑人將面臨入室盜竊、破壞公物、盜竊等罪名。警方提醒，任何了解此案信息的人可以致電聖費南度谷警局：818-898-1267。