川航飛洛杉磯／成都 下半年不增航班
四川航空公司下半年沒有洛杉磯飛成都的增班計劃。美國川渝總商會7月31日於巴沙迪那（Pasadena）舉辦十周年慶典，川航表示，目前中資航空公司下半年依然無增班計劃。
四川航空COO廖敏表示，川航現在洛杉磯飛成都是每周二、五、七飛，一周三班，且現在都是直飛不經停。但是從10月開始技術經停杭州，大概停留一個小時。目前川航沒有收到下半年會增班的通知。川航這次與淘租公集團建立合作關係，將為其集團提供定制化航空服務，包括專屬航班預訂通道、更多行李額度，根據合作深度附贈體驗金卡、升艙券、貴賓休息室使用權等服務選項。此外，淘租公集團的員工和客戶在乘坐四川航空航班時，還將享受特別的折扣和優惠政策。南加當地其他有規模的華人企業也可和川航建立合作。
淘租公董事長Maggie Tseng表示，作為家居租賃與軟裝設計領域的華人企業，和川航的合作象徵著雙方在航空服務領域、居家生活領域的跨界聯手，為客戶帶來更加便利的出行和生活體驗。
美國川渝總商會會長陳慧碧表示，雙方都是商會年輕力量的代表，商會期待看到更多這樣的合作與發展。商會成立於2013年，從最初的十幾個會員企業，發展到現在有上百家會員企業。商會自成立以來，堅持致力於為會員服務、協助會員企業在美國更好的發展。商會為新老會員們搭建一個交流與展示的平台，會員可在這個平台上展現優勢、體現價值，特別是要讓川渝商人「美商」、「美景」、「美女」、「美食」的地域特色發揮出獨特的作用，真正做到商會搭台、企業唱戲。
中國駐洛杉磯總領館副總領事郭志強、聯邦眾議員趙美心等人出席並致開幕詞，活動當晚有200多名賓客出席，還包括僑界代表如南加華聯主席張勇和南加華聯榮譽主席團主席張素久等。
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