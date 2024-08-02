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洛杉磯華商經貿聯誼會理事就職 新會長趙國良

洛杉磯訊
洛杉磯華商經貿聯誼會新屆理事會大合影。(楊賢怡提供)
洛杉磯華商經貿聯誼會新屆理事會大合影。(楊賢怡提供)

洛杉磯華商經貿聯誼會於7月30日在總舖師餐廳舉辦理事會就職典禮暨週年慶餐會，邱啟宜會長卸任，僑務諮詢委員趙國良接任新會長，新屆理事會包括僑務諮詢委員楊賢怡等，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處卓慧琳副組長與領事趙子㦤邀出席觀禮。

領事趙子懿致詞表示，邱會長擔任洛杉磯華商經貿聯誼會會長期間，表現有目共睹，不論是舉辦節慶活動及各類僑民講座，參與慈善公益，或是團結會員，和諧僑社，皆受大家讚揚。他並轉贈紀欽耀處長提供的紅酒2瓶，祝賀趙國良會長及全體理事新任就職，期望更加發揚且壯大洛杉磯華商經貿聯誼會，祝福各項會務順利成功。

邱啓宜感謝任期期間大家支持，舉辦了台灣各地小吃及特色牛肉麵，客家風情料理，茶藝，咖啡講座，中醫養生等希望新任會長接任後，繼續舉辦不同的講座及活動。

新會長趙國良表示，感謝洛杉磯華商經貿聯誼會全體會員的支持，很榮幸能夠獲得理事們的信任，未來將秉持華商經貿聯誼會宗旨，促進海內外華商交流合作，並將特別著重洛杉磯地區僑台商的聯繫與商機交流。

出席洛杉磯華商經貿聯誼會新屆理事會就職典禮的成員，包括謝淑鹤、李奇威、劉奕麗、井璟、沈銀珠、呂錦澐、方鈴、毛慧美、陳敏燕、柯美英、洪月嬌、呂芳哲、莊鈴妃、林玫君、徐一飛、都蘭英、賴瑞絹、張貴銀等。

洛杉磯華商經貿聯誼會會員係歷年參加僑務委員會舉辦的各種研習班學員，回僑居地後，將所學技能與知識回饋予台灣鄉親，例如與華僑文教中心共同舉辦台灣美食巡迴講座、健康講座、社區安全講座等，以及辦理弱勢團體探訪等各種公益活動。

大會致贈宜卸任會長邱啓獎牌。(楊賢怡提供)
大會致贈宜卸任會長邱啓獎牌。(楊賢怡提供)
大會致贈莊玲妃前會長獎牌。(楊賢怡提供)
大會致贈莊玲妃前會長獎牌。(楊賢怡提供)

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