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洗碗機洗蔬果？上千萬人次圍觀這個奇葩主意

編譯胡立宗／即時報導
Lara的媽媽正在洗碗機裡擺放蔬果。（TikTok帳號@larad_official）
Lara的媽媽正在洗碗機裡擺放蔬果。（TikTok帳號@larad_official）

近來Instagram與TikTok上都熱議一個話題：到底洗碗機可不可以洗蔬果？起因是用戶Lara（@larad_official）上傳了三段母女對話，顯示媽媽堅持用洗碗機洗蔬果更乾淨，而Lara最後好像被說服了。

Lara的三部曲在TikTok的觀看次數已超過1000萬次，Instagram也有1200萬次，底下的留言五花八門，有些人說媽媽的腦力一百分，有些則說番茄等一定會爛掉。

不過來自聯邦食藥局（FDA）與賓州大學教授的建議都不贊成。FDA強調，洗碗劑含有界面活性劑，不宜用於食品，直接開水龍頭沖洗更為安全。賓大食品科學教授Luke LaBorde告訴NBC Today，洗碗機洗蔬果或許無害，但也很可能洗不乾淨，因為洗碗機的水是重複使用的，因此孔隙裡的細菌最後還是會回到蔬果表面，煮菜前直接用水洗更乾淨，沒碰過水的蔬果保存期也更長。

2024年6月，Lara開始上傳母女三部曲。第一部是她驚訝地發現，媽媽正在洗碗機裡擺堆放蔬果，因此問媽媽要幹嘛？媽媽回答，洗菜啊，而且她不用洗碗劑，而是白醋，「沒有問題」。Lara質疑，所以妳的洗碗機不洗餐具，只洗蔬果？媽媽說，餐具只有家裡人用，但蔬果不知道多少人碰過。

第二部則是Lara把網友意見念給媽媽聽，並要她回答。結果媽媽說，她只用冷水洗，不像某些網友用熱水洗，所以她的蔬果不會爛掉。第三部則是兩人共同檢視成果，Lara很驚訝地發現真的沒有蔬果壞掉，而且看起來超級乾淨，而媽媽則是揀出紅蘿蔔、咬了一口。

事實上，Lara並不是第一個因為洗碗機洗蔬果而引發熱議的人，而是「Brunch with Babs」的網紅Barbara Costello，她在2022年就因為用洗碗機洗蔬果，並建議大家都用來洗馬鈴薯而引發正反交鋒。

FDA TikTok 賓州

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