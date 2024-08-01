蒙市15歲女孩失蹤案繼續發酵 母親發聲揭更多內情
蒙特利公園市15歲女孩Alison趙失蹤尋回案繼續發酵。在Alison趙的父親Jeffery趙被控謊報人口失蹤並被逮捕侯審同時，Alison母親Annie趙，7月31日通過律師發表聲明，詳述女兒失蹤和尋回始末，期望為兩人的離婚案及爭奪孩子撫養權糾紛，與本次女兒失蹤案間的關係提供注解。Jeffery趙的律師對此暫無回應。
Annie趙通過其律師發表聲明表示，她和Jeffery趙的離婚案從2023年4月開始。Annie趙2024年7月16日獲得法院判決對Alison的唯一監護權，法院下令Jeffery趙7月17日上午9時將Alison的監護權交給Annie趙。但就在法院授權後的幾小時，Jeffery趙報告Alison失蹤。
聲明表示，警方聯絡Annie並告訴她Alison失蹤。 Annie告知警方她對Jeffrey的擔憂，Annie同時聯絡Jeffrey和他的家人，希望一起幫助尋找女兒。
2024年7月26日（星期五），Jeffery趙因綁架兒童和偽造蒙特利公園警局報告而被捕，目前面臨一項重罪和一項輕罪指控。
Annie趙在聲明中說，在離婚過程中，Jeffery多次對她表示，如果Annie離開他，他會自殺或殺害Annie的家人。Annie說，在她離開後大約一個月裡，Jeffery和Alison一再要求她回家，Jeffery同時拒絕她與Alison共度時光。 在正式收到離婚申請後，Jeffery以虛假虐待指控Annie和Annie的父親。
Annie說，在訴訟期間，Jeffery趙以虐待指控為由，拒絕Alison與Annie聯絡長達一年多。其間，Alison與父親一起生活，與學校、治療師隔絕。聲明表示，Alison對母親的看法，受到父親的不適當影響。
針對坊間認為母親將15歲的孩子送往精神醫療中心有失常理的敏感議題，Annie表示，由洛縣高等法院任命的未成年人律師在與Alison的醫師（包括她的常規治療師）協商後，強烈認為接受住院治療，符合Alison的心理健康和未來健康最佳利益。她作為擁有唯一監護權的家長，試圖按照建議將Alison帶到備受推崇的專案中。
聲明表示，Alison將參加的心理健康治療計劃，提供個人、團體和家庭諮詢，該專案還提供發展個人健康愛好、促進健康和團隊合作的活動，如瑜伽、皮划艇、武術和音樂等。 專案還幫助制定過渡計劃，讓孩子們重新融入學校。Annie趙表示，她認為這些對孩子來說很重要，因為Alison已遠距上學四年多。
Annie趙在聲明中表示，法院越來越擔心Alison生活在一個不健康環境中，因此將孩子的唯一監護權給她。Jeffery失去實際監護權。
Annie表示，在Alison失蹤後，Jeffery沒有配合尋找，他拒絕非營利組織幫助，拒絕回答她的許多簡單問題。
Annie稱，Jeffery謊報Alison失蹤誤導公眾，導致南加各地數千民眾和志願者連續幾天尋找Alison，也導致蒙市警方浪費將近一周的有限警力資源；她本人和家人在此期間也陷入噩夢；而他發起的GoFundMe籌款，透過2800筆捐款籌集超過12萬7000元。
Annie還表示，她本人和家人在警方到訪趙家和Alison的相關視頻公布後，遭到誹謗和網路暴力，包括死亡威脅、種族主義攻擊。
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