路琳接任南加台大校友會會長 提出四大工作重點

廖瓔蓮（右八）在年會上為第51屆理事們頒發表揚狀，以表彰他們在過去一年中的辛勤付出與卓越貢獻。（記者張庭瑜/攝影）

南加 州台灣大學校友會第51屆年會，日前在聖蓋博 希爾頓酒店舉行，吸引約300名校友齊聚一堂。這場年度盛會不僅是校友相聚的重要場合，更是凝聚情感的難得機會。

晚會在校友會合唱團高唱校歌中拉開帷幕，悠揚的歌聲喚起校友對母校的深厚情誼。隨後，大會舉行新舊會長交接儀式。第51屆會長廖瓔蓮將印信交予第52屆會長路琳，在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀的見證下，完成交接。紀欽耀還頒發表揚狀，表彰廖瓔蓮過去一年的辛勤付出。

新任會長路琳在致詞中感謝大家的支持，並提出未來一年四大工作重點：延續校友會優良傳統、加強對校友的服務、維持與僑界社團良好合作關係，以及響應台大「創校百年」及「百歲推手」籌款活動。她強調，校友會將秉持「友善、和諧、團結」原則，致力為校友提供更多優質活動，打造更具活力的南加州 台大校友會。

紀欽耀致詞時，感謝校友會過去一年努力，並對新會長路琳寄予厚望，期待她能帶領校友會再創佳績。紀欽耀特別強調校友會在南加僑界的重要地位，並承諾將持續支持校友會的各項活動，促進僑界的團結與合作。

卸任會長廖瓔蓮回顧任期內工作表示，這一年參與和主辦62場活動，雖然忙碌但十分充實。在她任內，台大校友會在離開17年後，重新加入南加中國大專院校聯合校友會。她衷心感謝所有校友支持，並承諾即使卸任，仍將繼續協助校友會推動各項活動。