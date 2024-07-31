華資酒店Holiday Inn蒙特利公園市開張

酒店為殘障人士專設ADA无障碍洗手間。（記者張宏／攝影）

蒙特利公園市 大西洋大道（Atlantic Blvd）又添新酒店，洲際酒店集團旗下的假日酒店（Holiday Inn & Suite）日前舉辦開業典禮，酒店地處中心地帶，共有136間客房，且為殘障人士專設ADA無障礙房間，目前酒店入住率已達九成。

（影音來源：記者張宏）

蒙市假日酒店坐落於北大西洋大道400號，毗鄰蒙市的時代廣場，酒店房間寬敞明亮，尤其是專門為殘障人士提供專屬ADA房間，讓輪椅可以自由出入洗手間和臥房，非常人性化。開張不久，已經不少客人入住。

開發商周秦（James Chou）表示，酒店歷時七年打造，是第五代假日酒店的建築水準和設計風格，酒店設施也更符合現代消費者的審美和需求。這個酒店毗鄰洛杉磯 市中心，距離好萊塢星光大道，環球影城、洛杉磯會展中心， 暢貨中心（outlets）等熱門地點僅 20分鐘車程。酒店周圍商圈成熟，地段安全。酒店共有136間客房，包括23間套房和113間高級房。酒店還提供健身房，室外泳池等配套設施，同時提供早晚餐服務。大西洋大道目前有兩家酒店，他們酒店特色是房間數量適中，且客房收費每日150元到230元區間，頗有競爭力。酒店開張以來，在周末入住率可達九成，平時也有八成，多是來自各地的民眾也有中國大陸和台灣來的遊客。

酒店總經理陳劍琴（Jane Chang）有30年資深旅遊及酒店管理經驗，她表示，洲際酒店集團（IHG）是全球知名、客房數量最多的跨國酒店企業。旗下有多個酒店品牌，可滿足旅客不同的入住需求。她希望在她和業務總監管庭（Doris Kuan）共同管理下，為廣大客人提供最優秀的服務和家一樣的溫暖。商務客人可享受各種便利服務，包括24小時商務中心、免費T-1網路連線和2000平方英尺的會議/宴會廳。酒店員工還會講多種語言，如普通話、粵語、日語、韓語和西班牙語。