南加華人區新騙局 停車罰單附二維碼
華人聚集城市阿罕布拉的警察局（Alhambra Police Department）近日發帖警告該地區出現的新騙局，提醒民眾不要輕易掃描收到的停車罰單，因為很可能罰單不是真的。警方特別分享真假罰單的圖片樣式，幫助民眾擦亮眼睛。
阿罕布拉警察局在臉書發文指出，近期發現犯罪分子在該地區的汽車上張貼虛假停車罰單，罰單上附有二維碼，信以為真的人們可能會掃描支付罰款。這些罰單看起來非常逼真，假罰單上還註明是由阿罕布拉市停車執法部門簽發，上面有被罰汽車的資訊和罰單的原因。
警方在發文中附上了假罰單的照片並提示民眾，如果在擋風玻璃上發現類似的罰單，請不要掃描二維碼。發文指出，一旦民眾掃描二維碼，「詐騙者會通過二維碼來誘騙人們訪問欺詐網站，或下載損害其個人信息的惡意軟體。」
如何識別停車罰單真假呢？警方指出，官方的罰單不會有二維碼，通常罰單能通過電話、寄信、網站支付的方式進行，其支付網站只有阿罕布拉市官網，即www.cityofalhambra.org。假如民眾看到支付網站並非城市官網，則不要進行支付。此外，警方在發文中附上兩種正規罰單的式樣，一張為黃色、一張為白色，採用的是較硬紙張，且上面不僅詳細註明繳費信息，同時還有申訴渠道。反觀假罰單，採用的是超市、餐廳使用的軟收據紙，上面提供的信息很有限。
阿罕布拉市警局指出，如果民眾無法確定罰單真假，可直接與警局聯繫。警方還鼓勵鼓勵任何在車上發現假停車罰單的民眾聯繫阿罕布拉警察局交通部門（626-570-5119 ）。
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