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州長下令清除遊民營 洛縣領導不合作

洛杉磯訊
洛縣某些街道邊隨處可見的遊民帳篷。（KTLA）
洛縣某些街道邊隨處可見的遊民帳篷。（KTLA）

加州州長紐森(Gavin Newsom)25日發布行政命令，指示州政府機構處理遊民營地問題，並強調地方政府需負責執行。但是，這項行政令卻遭到了洛縣領導人的強烈反對。

根據紐森的行政命令，包括州立公園和交通部在內的機構須優先清理具安全風險的營地，如沿著水道的營地。這一命令是在最高法院的一項裁決之後發布的，該裁決賦予地方政府更多工具和權力來解決營地問題，並為有需要的人提供資源。

但在30日（周二）的洛縣縣委會議上，縣政委員會重申了他們的立場，即「遊民問題不應被刑事化，並一致投票支持「關懷第一」的方法來解決。這個現象涵蓋88個城市，遊民人口超過了7萬5000人。

縣政委員凱瑟琳·巴格(Kathryn Barger)說：「我不認為將遊民問題刑事化是正確的途徑，坦白說，我覺得我們要向遊民開出250元的罰單，然後他們拿到一張又一張罰單，最後發出逮捕令，這十分可笑，究竟是為了什麼？」

洛杉磯縣警長盧納（Robert Luna）也出席了本次會議，並表示反對該行政命令。他說，無家可歸不是犯罪，洛縣警局將繼續關注犯罪行為，而不是個人的住房狀況。

然而，一些洛縣居民對縣政府解決營地問題的方法持保留態度。一位女士在會議上致電稱：「我們要求你們重新檢查並優先考慮看不到成功的某些領域，我們看不到足夠的精神健康服務或藥物康復服務的提供，縣政府在實施第43號法案方面花了太長時間，你們沒有保護公共空間，我們的居民因為長時間的營地問題而遭受負面影響。」

州政府不能強迫城市執行州長行政命令，但可以通過資金激勵地方機構，並建議他們採取與加州交通廳（Caltrans）一致的措施，包括提前通知清理，與當地服務提供者合作，並將在現場收集的個人財物存放至少60天。

遊民 洛縣 加州

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