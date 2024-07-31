我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧游泳╱女子1500公尺自由式 美國名將雷德基奪金

巴奧游泳╱華裔簡愛100公尺自由式再奪銀

巴黎奧運羽球賽 美國華裔大戰中台選手

記者丁曙／洛杉磯連線即時報導
2024巴黎奧運羽球男子混雙項目，美國選手邱愷翔和蓋珍妮（白衣，背面）對戰中國選手黃東萍和馮彥哲（紅衣）。（視頻截圖）
2024巴黎奧運羽球男子混雙項目，美國選手邱愷翔和蓋珍妮（白衣，背面）對戰中國選手黃東萍和馮彥哲（紅衣）。（視頻截圖）

巴黎奧運羽球分組賽30日告一段落，來自加州的華裔選手組成美國混雙和男雙搭檔，先後遭遇來自中國和台灣的選手，他們不畏強手，頑強拼搏，打出水平，精彩對局博得觀眾熱烈掌聲，但因實力差距落敗，未能實現小組出線的目標，壯志未酬。

羽球選手親友林淑梅提供

由邱愷翔（Vinson Chiu）／Joshua Yuan組合的男雙， 7月30日在小組賽D組對戰號稱「黃金男雙」的台灣選手李洋和王齊麟。這對選手被台灣球迷稱為「麟洋配」，在男雙分組賽中已連贏兩場，氣勢正盛。首局球路與速度上發揮得宜，21比12就收下首局。次局則是打得刁鑽，美國華裔組合回擊不利，台灣選手又以21比13拿下第二局。至此，「麟洋配」直落二戰「邱袁配」，分組排名第一，晉級8強。

此前在27日舉行的羽球混雙小組賽中，由邱愷翔／蓋珍妮（Jennie Gai）搭檔的美國組合，遭遇中國選手黃東萍和馮彥哲。而黃東萍是上屆奧運會混雙金牌得主，比賽開局後，中國選手快速進入狀態，開局打出了一波7比3，馮彥哲後場跳殺得分比分9:4。但是隨後，美國選手急起直追，蓋珍妮殺球得分，當比分打到11比6時，中方技術叫停，續賽後，此後，馮彥哲殺球得分，蓋珍妮反手挑後場出界，隨後接球下網連丟兩分，最後，中國選手以21比11拿下第1局。

第二局雙方同樣是快速進入狀態，開場比分打成1比1，雙方隨後陷入拉鋸，比分交替上升。邱愷翔後場跳殺對角，將比分追到了5比6。隨後，中國選手又將比分拉到了9比6。隨後美國選手加強了扣殺，連續得分將分差追到10比10。但是，中國選手再次穩住局面，連續反擊得分將比分拉到18比13，最終是以21比14拿下第二局。

隨團觀戰的邱愷翔的母親林淑梅說，邱愷翔打到最後二天已經體力不濟，這種世界級的賽事一人打二 項太吃力。而且，抽籤在D 組又得多一對選手，也被稱為死亡組，因為要多打一場。在這一組的選手打到後來沒體力了，很可惜，男雙混雙沒有能從小組裡出線。

羽球是亞洲國家的運動強項，特別是中國和印尼已是多年的世界羽壇霸主。相反，羽球在美國則是一個小眾運動，參與者主要是亞裔特別是華裔，還有很大的進步空間。

2024巴黎奧運羽球男子混雙項目，美國選手邱愷翔和蓋珍妮（白衣，正面）對戰中國選...
2024巴黎奧運羽球男子混雙項目，美國選手邱愷翔和蓋珍妮（白衣，正面）對戰中國選手黃東萍和馮彥哲。（視頻截圖）

羽球 華裔 巴黎奧運

上一則

蒙市失蹤女孩父親 因謊報失蹤和隱匿兒童被指控 面臨五年監禁

下一則

只因說了一句「不想活了」 加州華女被強制拘留5天

延伸閱讀

巴奧羽球／台一哥周天成擊敗港對手晉16強 怒吼提振士氣

巴奧羽球／台一哥周天成擊敗港對手晉16強 怒吼提振士氣
巴奧羽球／與依瑟儂相擁而泣 戴資穎：她知我狀態不好

巴奧羽球／與依瑟儂相擁而泣 戴資穎：她知我狀態不好
越南身處巴黎奧運平行時空 沒有任何單位轉播

越南身處巴黎奧運平行時空 沒有任何單位轉播
奧運羽球／帶傷拚到最後 戴資穎輸依瑟儂結束最後一舞

奧運羽球／帶傷拚到最後 戴資穎輸依瑟儂結束最後一舞
日本選手巴黎奧運退賽或戰敗大哭 都遭網友中傷

日本選手巴黎奧運退賽或戰敗大哭 都遭網友中傷
奧運羽球／逆轉中國隊 麟洋配奪分組龍頭晉級8強

奧運羽球／逆轉中國隊 麟洋配奪分組龍頭晉級8強

熱門新聞

李女士在西好萊塢就餐後，發現除了20%的默認服務費外，還有一項5%的附加費。（受訪者提供）

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

2024-07-24 14:13
專家建議兩周領薪一次的民眾，若在一個月內拿到三次薪資單，做好財務預算。（NBC電視台畫畫面）

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

2024-07-29 20:54
Jeffrey Chao（中）在律師陪同下召開記者會。（本報檔案照，記者沈瑋/攝影）

蒙市失蹤女孩父親 涉綁架兒童、共謀和假報警被捕

2024-07-26 14:46
Rachelle說，Alison告訴她「我來到ABC是為了講述我的故事，沒有人願意聽我說話。」（截自ABC7新聞）

蒙市失蹤女孩心聲被披露 「沒人願意聽我說話」

2024-07-25 18:09
趙安的父親Jeffrey Chao（中）和代表律師Hannah Bui（左）和Romero（右）陪同下召開記者會，主動表示此事不涉及「綁架」。（本報檔案照）

蒙市少女假失蹤真藏匿 若三罪成主謀最高9年

2024-07-26 18:27
蒙市少女失蹤案反轉重重，律師表示疑點重重。(世說新聞團隊／製作)

世說新聞／母親虐待父親綁架？蒙市少女失蹤案反轉重重

2024-07-27 20:04

超人氣

更多 >
使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高

使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高
巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」
霍啟剛之弟傳也追求跳水金牌 氣質與郭晶晶相像

霍啟剛之弟傳也追求跳水金牌 氣質與郭晶晶相像
巴奧／香港擊劍為何那麼厲害？除了逆境大心臟 還有3個原因

巴奧／香港擊劍為何那麼厲害？除了逆境大心臟 還有3個原因
才九個月大「幼犬」照讓網友不可置信 直呼：是熊吧

才九個月大「幼犬」照讓網友不可置信 直呼：是熊吧