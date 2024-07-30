加州華女一句「不想活了」 被強制拘留5天

A小姐被迫在5150中心接受72小時觀察和治療，家人每天晚上可探視一個小時。（示意圖取自Pexels）

蒙特利公園市 15歲女孩失蹤尋回案引起社區關注，其中當事人Alison和她的同學在案發過程中數度提及對加州 WIC 5150（對精神障礙者72小時非自願性評估和治療拘留）的恐懼和抗拒，引起不少民眾好奇。

根據加州醫院聯合會（California Hospital Association）數據，2020/21年度，加州共有12萬402人次因5150被帶往精神疾病觀察中心觀察。加州健康服務部（California Department of Health Care Services）報告則顯示，2021年全加州的急診患者中，每五人有一人與精神健康有關。柯汶那華人居民A小姐，就曾經是其中的一員。

「記得那天晚上我開始在和同學聊天，其中聊到父母和家庭以及未來前途時，我有點心煩意亂，我可能提到我很傷心，不想活了」，A小姐回憶，她當時是在離家不遠的一個公園裡和同學電話聊天，前後斷續一個多小時，沒想到電話還沒聊完，就看到一輛警車的燈光向她照射過來，緊接著兩名警察走來，其中一名警察問了她的名字，「我當時確實還很傷心，我哭訴自己不想活了」，「警察把我的雙手從背後拷上，要我上警車」。

「那天深夜已近午夜，我們突然接到柯汶那警方電話，說是我女兒一個多小時前由警方送到了附近一處精神疾病觀察中心」，A小姐的父親周先生表示，警察在電話中告訴他，他的女兒有嚴重自殺傾向，為避免她傷害自己，已將她送到5150觀察中心。「我當時嚇一跳，也是第一次聽到5150這個詞」，周先生說，女兒從小到大都很乖巧，平常幽默風趣開朗，怎麼會自殺？周先生和太太趕緊趕到觀察中心，但當班醫護人員並沒有馬上讓他們見自己的女兒，警方和醫護人員向他們解釋，這裡是加州5150觀察中心，A小姐要在這裡接受72小時觀察和治療，家人每天晚上有一個小時的探視時間，每次探視不能超過兩個人，其他時間觀察中心將不對外開放。

A小姐表示，她知道自己精神沒有問題，但因為電話中的那位同學以為她真要自殺報警，她必須在這裡待上好幾天。「一到觀察中心我的手機就被沒收了，換上了病號服，兩人一間房」，她說，房間裡幾乎沒有家具，更沒有任何硬面的東西，被子非常輕薄，完全不能夠用來自殺。觀察站裡所有人每天的生活都很有規律，很多時候都是集體活動。每天三餐都在規定時間大家一起用餐，三餐之間都有小組會，大家自我介紹，說自己的故事，聽別人的故事，有醫護人員和社工人員帶領做一些運動。

周先生說，他原本以為女兒三天就可以出院，但最後拖到了五天。他以為女兒真的被檢查出精神有問題，後來才知道是因為精神科醫生沒有按照計畫的時間來做評估，院方不能放人。「關鍵是不但孩子繼續在裡面受苦，我們還得多交很多費用」，周先生表示，保險 公司告訴他，這一類精神和心理諮詢方面的花銷並不包括在正常的健康保險服務範疇，全部得自己掏腰包。

「這是一段相當荒唐的經歷」，A小姐表示，其實我當時只是情緒很低落，並沒有真的想要結束自己。A小姐表示，雖然這事已過去兩年，但對她的人生還是有影響，她曾經多次試圖申請政府部門的工作，但一再遭到拒絕，她不知道這與她曾因5150被送觀察中心的經歷是否有關係。直到現在，這個經歷，還是在她心裡留有陰影。