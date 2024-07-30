南加內陸野火又起 數小時延燒3700畝 尚未控制

河濱野火Nixon Fire蔓延3700多畝，尚未控制。（居民提供）

內陸河濱地區野火再起，迅速擴大，尚未得到控制。這場野火名為尼克森野火（Nixon Fire），於7月29日午後開始，數小時蔓延2000餘畝。根據最新消息，至30日上午，燃燒面積約3750畝。超過200名消防人員在現場撲火。

綜合當地媒體消息，尼克森野火起於29日午後約12時28分，位於河濱縣非建制區Aguanga，火場起初在Richard Nixon大道和Tule Peak路交會附近，靠近河濱縣與聖地牙哥 縣交界處的山地。野火受風勢驅動，迅速向山地擴大。

消防局表示，來自河濱縣、加州 消防廳、聖地牙哥縣消防局及其它多個消防單位及人員到場支援，超過200名消防人員參與滅火，由於遭遇快速移動火勢，形勢比較危急。加州消防廳七架消防飛機，以及四架消防直升機正展開滅火作業，雖然短時間減緩了火勢蔓延，但隨後火勢再次加速延燒。

據稱，火場附近已經有多棟建築物受損，但尚不清楚受損建築物中是否有民宅。消防人員正在建立火場隔離帶，確保其它建築物避免受災。

消防局表示，尼克森野火蔓延速度非常快，29日午後燃燒，數個小時後就蔓延至2300畝。2023年7月和8月期間，該地曾發生Bonny fire，約持續一周。

尼克森野火發生後，警方對火場周邊371號公路南部，河濱縣與聖地牙哥縣交界北部、Terwilliger路西部以及Foolish Pleasure街東部居民下達撤離令。