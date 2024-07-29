小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

專家建議兩周領薪一次的民眾，若在一個月內拿到三次薪資單，做好財務預算。（NBC電視台畫畫面）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，隨著8月即將到來，對於某些工作群體來說，可能會有「多領一些額外工資」的小確幸，對每兩周發薪水者來說，每年會有一些收到三張薪資支票 的月份。

這些都是所謂的數學題。一年有52周，每兩周支付工資者每年可領26張薪資單，算下來每月可領兩張薪資單，剩下兩張，則會每隔幾個月支付。8月恰好是其中之一。

若是上周才剛收到工資，則8月恐不會有額外薪水。然若是在即將來到的8月1日（周四）或8月2日（周五）固定領薪，則該月會多領一張額外薪資單。若周四領薪，下次薪水將在8月15日和29日發放，若周五領薪，則各順延一日。

若8月拿到了三次薪水單，則3月也會拿到一次額外薪資單，這意味著2025年1月，才會再有一次一個月拿三次薪水的機會。對每周支付一次薪資者來說，則不用等那麼久。11月是額外薪資發放的月份。

以2025年來說，1月、5月、8月和10月將是可領額外薪水單的月份。若每兩周支付一次薪資者，只會在這四個月中的兩個月看到額外支票。

儘管帳戶中看到額外薪資，但金融專家表示，「要記住這不是所謂額外的錢，這是預期收到年薪的一部分。」Alliant Credit Union建議審查自己的預算 ：若正常領取兩張薪資單（或四張，具體取決於薪資支付方式），最好將部分資金用於投資或其他財務目標，如償還債務或緊急基金等。美國銀行（U.S. Bank）消費者部門及解決方案主管羅伊（Arijit Roy）此前受訪表示，在當前利率 水平下，有很多可變利率的債務相當高，因此家庭、個人最好減少這些債務。