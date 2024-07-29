全美首創 南加城市啟用Tesla全電動警車隊

南巴沙迪那市成為全美首個完全使用零排放電動車取代傳統汽油車的執法機構。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯縣南巴沙迪那市（South Pasadena）29日正式啟用全電動警車隊，成為全美首個完全使用零排放電動車 取代傳統汽油車的執法機構，為實現零排放目標邁出重要一步。

視頻來源：記者張庭瑜

開幕儀式邀請多位政府官員和合作機構代表，展示了全特斯拉 車隊和充電基礎設施。新警車隊由20輛特斯拉電動車組成，包括10輛Model Y巡邏車和10輛Model 3偵探及行政用車。這些車輛經過專業改裝，配備各種警用設備。

市長祖尼默（Evelyn Zneimer）表示，這一轉變體現了該市基於良好財政管理和環境保護的可持續發展願景。轉用電動車預計每輛車每年可節省約4000元能源成本，同時顯著降低維護費用。警察局長澤林斯基（Brian Solinsky）指出，電動車的運營成本將至少比傳統汽油車減少一半。

澤林斯基回顧該計畫近10年的發展歷程，強調經過多年努力和技術進步，他們終於實現了這個目標。聯邦眾議員趙美心表示，全面轉向零排放車輛不僅將減少碳排放，還能降低成本。她提到拜登 政府已投入數十億元用於建設電動車基礎設施，而正是為支持這樣的項目，她才投票支持具有歷史意義的兩黨基礎設施法案和通膨削減法案。

洛縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）讚揚南巴沙迪那警局為行業樹立新標準，認為該項目將激勵其他城市向清潔能源邁進。市議員卡喬蒂（Michael Cacciotti）將此次成就置於該市長期環保努力的背景之下，強調這是城市綠色發展戰略的又一重要里程碑。

此外，該市還將安裝可再生太陽能和電池儲能系統，這將在停電期間為基本服務的持續運營提供保障。電氣化項目的資金主要來自市政府的多個合作夥伴。移動源空氣污染減少審查委員會（MSRC）提供近50萬元的清潔交通資金；南加州愛迪生公司通過其Charge Ready計畫投入約53萬元用於基礎設施升級；清潔能源聯盟則通過其Power Ready Program無償提供太陽能和電池儲能系統。市政府自身的淨支出為185萬元，主要用於購置電動汽車充電器和支付企業車隊管理的租賃費用。