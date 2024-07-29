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南加又一起華人家庭糾紛命案 槍擊致一死一傷

記者啟鉻／奇諾市即時報導
案發居民區。（記者啟鉻／攝影）
案發居民區。（記者啟鉻／攝影）

南加州奇諾市（Chino）近日發生亞裔家庭命案，由家庭糾紛引發槍擊，一死一傷。警方表示，受害者和嫌犯來自同一個家庭，但具體關係尚不清楚。目前兇手涉嫌謀殺和企圖謀殺罪被捕。當地華人居民說，案發家庭是華裔

兇案發生在奇諾市Pepper Tree Lane 3900號街區，位於一個新建居民區，名為Vintage Grove。當地華人居民馬女士說，該居民區約三分之一家庭是華裔，發生命案的家庭也是。馬女士一家在此居住不到七年，社區第一次發生惡性刑事案件。她表示，27日（周六）晚上近九時，不少警車來到社區，並將進出社區的主要街路限制通行。經過了解，她才知道自己居住的街區發生命案。她說，涉案家庭一年前才搬入，居住時間不算長。記者採訪時還注意到，警方留下的警戒黃帶還沒有清理乾淨。

據奇諾警方資訊，27日晚上大約8時56分，接到兇案報警，趕到現場時，看到一名家庭成員遭槍擊重傷，最終在現場死亡，還有一名傷者被送往醫院搶救，目前情況穩定，沒有生命危險。警方確認，這起槍擊案由家庭成員糾紛導致，37歲嫌犯李文華（Wenhua Lee，譯音)被捕。目前警方尚不清楚槍擊動機。

案發住宅對面是一家韓裔居民，剛搬進社區才三個月。男屋主Ken說，大約有十幾名警察來到社區，他看見警察將一名年輕人戴上手銬押出住宅。他確認案發家庭是華人。Ken表示，奇諾市華人愈來愈多。

嫌犯李文華涉嫌謀殺和企圖謀殺被拘捕，關押在庫卡蒙加牧場市的West Valley Detention Center 。警方尚未公布死者及傷者姓名，以及與嫌犯的具體關係。

據命案所在住宅的房產資訊和地產經紀判斷，屋主是一家公司，可能用於出租。住宅面積超過3000平方呎，五居室四衛浴間，目前市值120多萬元。

這是奇諾市近年發生的第二起華人惡性命案。2023年5月初，一名華人男子將女友刺傷，女子當場死亡。據說，32歲男子張思博（Sibo Zhang，譯音）與女友交往多年，一直租屋同居，兩人發生糾紛後兇手將對方刺傷。兇手以謀殺罪被捕。

案發居民區標誌。（記者啟鉻／攝影）
案發居民區標誌。（記者啟鉻／攝影）
警方警戒黃帶尚未清理乾淨。（記者啟鉻／攝影）
警方警戒黃帶尚未清理乾淨。（記者啟鉻／攝影）

華人 槍擊 華裔

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