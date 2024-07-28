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在加州住滿9個月 即使搬走仍可能一輩子被追稅

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在加州住滿9個月 即使搬走仍可能一輩子被追稅

編譯陳盈霖／即時報導
愈來愈多人因稅務問題離開加州，但他們可能面臨稅務審查。（California Franchise Tax Board）
愈來愈多人因稅務問題離開加州，但他們可能面臨稅務審查。（California Franchise Tax Board）

富比世（Forbes）報導，根據華爾街日報，加州持續面臨財務外流，美國國稅局（IRS）針對有關納稅人外移後，各州間稅務調整後總收入（AGI）年度數據後發現，加州是收入損失最大的州，達238億元。

若居住在加州，可能需向加州支付大量州所得稅給加州稅務局（California Franchise Tax Board，FTB）。過去十年中，加州最高所得稅率為13.3%，自2024年1月1日起，新的最高稅率為14.4%。此新稅率是由於加州對州傷殘保險（State Disability Insurance，簡稱SDI）1.1%員工工資稅沒有上限的結果。這意味著對收入超過100萬元高所得者來說，稅率為14.4%。沙加緬度（Sacramento）曾多次提議將最高稅率提高至16.8%，但相關法未能通過。

加州資本利得稅仍適用13.3%稅率，這幾乎不像稅收優惠。13.3%的資本利得稅長期以來一直令加州投資者不滿。而聯邦層面對高收入納稅者的資本利得稅稅率為20%，再加上歐記健保（Obamacare）下的3.8%淨投資稅，總計為23.8%。23.8%再加上13.3%，加州人在資本利得上支付的稅率幾乎可說全球之最。在大規模股票出售、公司出售和訴訟和解等情況下，加州人因高稅率搬遷並不令人意外。

然而若不小心，即使搬遷後，仍可能會被要求支付加州稅。在某些情況下不論在哪裡，加州都可以徵稅。加州稅務局嚴格監控居民和非居民間的界限，且能調查離開的方式與時間，「您有責任證明您不是加州人。」

加州還會考慮各種客觀因素，包括住在加州與他處時間等。許多離開加州者很難與加州保持距離，因此在加州稅務爭議中，程序可說至關重要。若在加州居住超過九個月，將被視為加州居民，若在加州停留的時間不超過六個月，則有資格成為季節性遊客（seasonal visitor），但該情況僅適用於在此期間不工作且滿足其他情況者。

搬家聽起來很容易，但若不小心，也可能遭加州國稅局審計。IRS可審計三至六年，加州有時可審計一輩子。也就是說，若搬離加州，提交非居民納稅表（在離開後以非居民身份申報來自加州的收入）是明智之舉。

加州 投資 國稅局

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