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Trader Joe's芝麻粉含有罌粟籽 帶去亞洲國家會被沒收

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Trader Joe's芝麻粉含有罌粟籽 帶去亞洲國家會被沒收

編譯胡立宗／即時報導
名為사과（水果）的韓國人在X平台分享仁川機場的公告。右圖下方的紅圈標明，本產品含有罌粟籽（poppy seed）。（取自사과的X帳號）
名為사과（水果）的韓國人在X平台分享仁川機場的公告。右圖下方的紅圈標明，本產品含有罌粟籽（poppy seed）。（取自사과的X帳號）

NBC News報導，在美國頗受歡迎Trader Joe's芝麻調味粉，若攜帶入境到亞洲國家會被視為非法，而遭沒收。

Trader Joe's的芝麻調味粉「Everything But the Bagel」中使用罌粟籽（poppy seeds）作為原料，包括中國和台灣在內的多個亞洲國家嚴禁罌粟籽，南韓海關已經呼籲旅客不要攜帶。

韓國本來就禁止罌粟進口，但過往並未嚴格篩檢。然而最近一段時間，海關開始嚴查罌粟籽，甚至導致仁川機場出關大塞車。網紅與部落客開始貼文呼籲，雖然大家都喜歡Trader Joe's的芝麻粉，但是成分中有罌粟籽，民眾去韓國時不要帶，帶了可能被沒收還惹上麻煩。

雖然罌粟可以製成鴉片，但罌粟籽並不在美國的管制名單中，所以Trader Joe's的芝麻調味粉才會使用罌粟籽作為原料。而且食品專家表示，除非非常大量的罌粟籽才能「嗨起來」，同時經過多道程序加工的罌粟籽幾乎不含毒性。不過，食用罌粟籽製成的食品，卻可能在非常嚴格的藥檢中被認定為使用禁藥，因此運動員都會避開罌粟籽。

不過，Trader Joe's的芝麻調味粉在韓國非常受歡迎，只要來過美國幾乎都會帶一點回去分送親友。但是正如一名部落客在Naver平台上的貼文所說，她日前剛從美國回來，帶了20罐Trader Joe's的芝麻調味粉，因為2.3盎司只要1.99元，但卻在下機時發現調味粉全部都被查扣。韓國在兩年前開始禁止罌粟籽，仁川機場也可見到公告，但她說海關好久沒管罌粟籽了，不知道為何最近開始嚴查。

網紅Kenji Kumagi在TikTok上解釋為何Trader Joe's的芝麻調味粉那麼受到歡迎，底下的留言有人分享被查扣的經驗，也有美國僑民說她可以帶進來，「可能海關以為是減肥食品吧」。不過另一位僑民則說，她訂的調味粉都被海關查扣了，兩年之前根本沒這問題，但現在她只能不用調味粉做菜了。

Trader Joe's 南韓 TikTok

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