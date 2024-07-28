洛杉磯入室盜竊頻發 女子睡夢中遭性侵

圖為入室盜竊嫌犯視頻影像截圖。（取自KTLA電視台）

洛杉磯 市警局（LAPD）最新消息，警方正在調查近日發生在東好萊塢 （East Hollywood）和銀湖居民區（Silver Lake neighborhoods）的多起入室盜竊案，其中一名受害女子遭嫌犯性攻擊。

據KTLA電視台報導，這些入室竊案發生在26日（周五）凌晨。警方在社群平台說，「在過去24小時內，當地經歷了多起入室盜竊案，其中一起案件導致一名女子遭性攻擊。」洛市警局中區助理指揮官Lillian L. Caranza透過社群平台X確認，一名嫌犯在受害者睡覺時闖入臥室實施性攻擊。

雖然多起入室盜竊案及性攻擊案件的具體時間、地點尚未發布，但根據Citizen App 報告顯示，其中兩起入室竊案就發生在Fountain街附近的Manzanita街區。

位於Atwater居民區附近的一位居民向媒體分享了一段監控記錄，影像顯示一名男子正用力踢開了他家前門。這位居民表示，這已經是嫌犯第八次企圖闖入，而且這次成功了。居民表示，雖然他們將闖入男子成功趕出去並報警，但心裡感到非常驚恐。

鑑於該地區發生多起類似案件，警方提醒居民晚間打開所有室外照明，鎖好窗戶，並留意可疑人士或車輛。一旦發現異常，立即撥打911報警。警方也提醒任何掌握與該地入室竊案相關信息人士致電323-561-3465，聯絡東北治安轄區警探Bridges。若在非營業時間或周末，可致電1-877-527-3247。