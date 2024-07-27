唱好L.A.新聲大賽 國語粵語展歌喉

第一屆唱好L.A.新聲大賽總決賽日前在羅斯密的888海珍酒樓舉辦，從左至右依次是翁偉智、施俊達、勞朱嘉儀、David Lee、仇雲峰、Alex Chan、陳冠翰。（記者張宏／攝影）

第一屆唱好L.A.新聲大賽總決賽日前在羅斯密（Rosemead）的888海珍酒樓舉辦，現場覆蓋不同年齡層的選手同場競技，選曲不僅有國語也有粵語歌，展示出南加華人 的歌唱水平，且有獎金可拿。

主辦方陳冠翰也是歌手出身，他表示，這次比賽和其他比賽最大不同是樂隊伴奏，而不是卡拉OK伴唱帶，這對選手音準和歌唱水平要求更高，其次是表演中不能看歌詞。比賽最初有60人報名參加，經過初賽，最後有20多名選手進入決賽。選手年齡從20歲到83歲不等，覆蓋不同職業，水準超過預期。冠軍到第五名都有獎金和獎狀，最高獎金是1000元。

羅斯密市議員勞朱嘉儀（Polly Low）、香港 歌星仇雲峰、歌手David Lee和施俊達擔任評審。勞朱嘉儀本身是粵曲愛好者，也曾參與多次演出，她表示，希望南加華人尤其是羅斯密本地的歌唱愛好者能勇敢站在舞台上展示自我，尤其是年輕人能想唱就唱。這次選手表現很不錯，很多人很有才華，假以時日會成為不錯的歌手。

物流業者Alex Chan表示，他有好幾個朋友報名參賽，他希望他們都能獲得好成績。南加需要這樣的歌唱比賽，讓大家能有機會展示才華。