大車禍北向15號公路關閉 洛杉磯人去賭城受阻
27日週六下午，一輛半掛卡車翻倒導致交通擁堵，前往拉斯維加斯的司機滯留，巴斯托和貝克（Barstow and Baker）之間的15 號高速公路北行路線仍然關閉，影響了洛杉磯民眾前往賭城娛樂旅行。
據聖伯納汀諾縣消防局稱，當日上午 8 點前不久，事故發生在 113 英里標記附近。目前尚不清楚司機是否受重傷。
當拖車右肩翻倒時，卡車的鋰離子電池有效載荷著火。消防局在一份聲明中表示：「這種產品在發生火災時，可能會升級為熱失控，需要大量的水才能撲滅。」
15號高速公路兩側最初都被封閉，但高速公路南行方向則在下午 3 點左右重新開放。
消防局表示，「該地點已為那些因為高溫和車輛機械故障而陷入缺水或其他麻煩的駕駛者提供了水。我們正在積極滿足缺水和遇到其他問題的駕駛者的需求。我們強烈建議所有試圖向北行駛的人改道並尋找替代路線，因為與卡車起火。」
加州公路巡邏隊也在一份聲明中表示，「危險物質火災內部和周圍的空氣品質正在改善」，並補充說，15號公路北行的一條車道預計中午之前重新開放。
但在下午1 點前發布的最新消息中，衛生防護中心表示，緊急人員「仍在評估局勢並評估選項。局勢和火災仍然不穩定。先前預計的開放車道時間將無法實現。將盡快發布帖子隨著變化的出現。事故原因正在調查中。
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