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大華超市托斯汀分店開業 食材新鮮多樣裝滿車

記者張宏/洛杉磯即時報導
托斯汀新店開門後，人們湧入超市開始大採購。（記者張宏／攝影）
托斯汀新店開門後，人們湧入超市開始大採購。（記者張宏／攝影）

大華超市（99 Ranch Market）全美第63家分店27日上午9時在橙縣托斯汀（Tustin）盛大開幕，現場聚集數百名民眾共襄盛舉。慶祝新店開業大酬賓，托斯汀店連續周末兩天推出前100名可獲得25元禮卡的優惠，有華人早上五時就來排隊等待。

（影音來源：記者張宏）

位於托斯汀第一街東550號的大華超市27日早上張燈結彩，鑼鼓喧天，現場聚集數百名民眾。大華提供前100位客人憑藉兌換券和購物小票領取25元禮卡。華人陸女士清晨五時就來排隊搶到第一名，之後陸續有民眾來排隊，很快就達到數百人。很多排在一百名之外的客人大呼惋惜，不過28日早上依然有獲得禮卡機會。

新店是大華在橙縣地區的第三家分店，地處托斯汀中心地帶，毗鄰5號和55號高速公路，交通便利。新店寬敞明亮，格局分明，佔地約4萬呎，為附近社區和居民提供豐富多樣的泛亞洲食材和商品，極大滿足橙縣南部地區居民對日常生活和食材購買多樣性的需求。超市內部存貨充足，﻿﻿雜貨部包括最受歡迎的亞洲零食和飲品品牌，肉部有農業部（USDA）認證的供應商引進的高品質肉類，海鮮區百餘種海鮮食材新鮮，﻿﻿且還有買一贈一的龍利魚片和魷魚小管等特價商品。

大華超市執行長（CEO）陳婷如（Alice Chen）表示，托斯汀店不僅距離大華初始地很近，也是大華未來的起點。大華超市40年來一直作為「連通亞洲味道的橋樑」服務社區，備受幾代消費者的喜愛。大華不斷為顧客提供日常必需品、生鮮食品、冷凍食材、美味零食、多種商品。新店將貫徹大華超市一直以來的宗旨，將最新鮮的食材帶給消費者，也為所有顧客提供最優質服務，帶領大華進入下一個40年。

超市開門後，人們湧入超市開始大採購，其中麵包部和﻿﻿熟食部尤其受歡迎。麵包部提供一系列備受歡迎的亞洲風味烘焙焙食品和飲料，包括中式傳統點心、雞蛋糕、日式芝士蛋糕、手搖茶飲及鮮果汁等，還有專為新店增加的新口味小麵包。﻿﻿熟食部有新鮮出爐的多種美食，除傳統燒鴨和套餐外，托斯汀店還推出蝦多士、焗飯和蘿蔔糕等獨家新品。

華人孫女士購物車裝得滿滿，她表示和家人一早來排隊領到四張兌換券，之後拿購物小票和兌換券可領取100元禮卡。現場有很多買一送一的單品，如龍利魚片和蛋糕等，非常實惠，大家找最特惠的商品，很快就裝滿一車，且買到99元還有禮袋拿，相當划算。

為慶祝開業，﻿﻿在開幕的27日和28日兩天，在Tustin新店及爾灣兩家大華超市共同開展滿贈活動，﻿消費49元或以上，即可獲贈大華麵包部經典吐司（綜合口味）一袋。﻿消費79元或以上，可獲贈蒸籠一個。消費99元或以上，即可獲贈神秘禮袋一個。消費198元或以上，即可獲贈衛龍超大背包式購物袋一個。贈品數量有限，送完即止。

超市內部貨品充足。（記者張宏／攝影）
超市內部貨品充足。（記者張宏／攝影）
排第一名的陸女士早上五時就來等開門。（記者張宏／攝影）
排第一名的陸女士早上五時就來等開門。（記者張宏／攝影）
位於第一街東550號的大華超市27日早上張燈結彩，鑼鼓喧天，現場聚集數百名民眾。...
位於第一街東550號的大華超市27日早上張燈結彩，鑼鼓喧天，現場聚集數百名民眾。（記者張宏／攝影）
熟食部有新鮮出爐的多種美食，除傳統燒鴨和套餐外，托斯汀店還推出蝦多士、焗飯和蘿蔔...
熟食部有新鮮出爐的多種美食，除傳統燒鴨和套餐外，托斯汀店還推出蝦多士、焗飯和蘿蔔糕等獨家新品。（記者張宏／攝影）
新超市開門後，人們湧入店內大採購。（記者張宏／攝影）
新超市開門後，人們湧入店內大採購。（記者張宏／攝影）
熟食區還有油條。（記者張宏／攝影）
熟食區還有油條。（記者張宏／攝影）
新店開張優惠海報。（記者張宏／攝影）
新店開張優惠海報。（記者張宏／攝影）
大華超市執行長（CEO）陳婷如（中）和托斯汀市議員Rebecca Gomez（...
大華超市執行長（CEO）陳婷如（中）和托斯汀市議員Rebecca Gomez（右）合影。（記者張宏／攝影）

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