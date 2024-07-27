佟秉亞競選橙縣Laguna Woods市議員

橙縣華人佟秉亞博士參選Laguna Woods市議員。（葉郁寜提供）

橙縣拉古納伍茲市（Laguna Woods City)的華人居民佟秉亞（James Ping-Ya Tung） ，7月24 日到市政府正式登記參選市議員。該市議會今年有三席換屆，目前已有四人註冊參選。

佟秉亞畢業於台灣大學地質系，留美之後獲得南加大 （USC）地球物理博士，曾經任職於Shell 及Aramco 等石油公司多年，2002 年退休 之後受聘為北京地球物理研究所顧問多年。

佟秉亞的主要政見包括 ，首先需要建立市府跟居民之間的溝通橋樑。例如，他所居住的拉古那伍茲退休村（Laguna Woods Village)，目前很多居民對市政府所推行的工作所知甚少，而市府的政策與抉擇都和居民的生活息息相關，居民有知的權利以及發表意見的機會。佟秉亞說，他如果當選市議員，一定會監督市府的預算，撥出更多經費服務該村居民。例如，目前的「老人計程車折扣券」（Senior mobility program）對該社區不開車的老人幫助很大，一定要維持這項計劃。

其次是飲水問題。該村的飲水來自中加州 的San Joaquin 盆地的地下水，用大輸水管運送到南加州。由於位於地質斷層附近，萬一地震把輸水管損壞，其後果不堪設想。橙縣水資源管理委員會已經發公函給市府提出警告，希望能匯集專家意見，研擬出一個解決方案。佟秉亞表示，若當選市議員，將自己的專業知識和有關單位討論，防患未然。

佟秉亞於2012 年遷入拉古那伍茲退休村居住，2014年高票當選村居委會委員。他當時發現居民們所付的水費過高，於是成立一個省水小組展開調查。他用一個藍球投入住宅馬桶的水箱中，如果不用馬桶時也有藍色的水流出，就證明這個馬桶在漏水，就通知居委會更換新馬桶。為了尋找地下水漏水的地點，他曾在半夜三點鐘起來查水錶，若在無人用水的時候，水錶指針還在緩慢移動就證明在漏水．找到原因馬上解決，當時為社區每年省下60 萬元水費，他的服務和貢獻感動了許多居民。

佟秉亞有專業知識，又有服務的熱誠，當地社區的華人已自發成立後援會，即向其他族裔居民強力推薦，希望投出神聖的一票，選出一位認真負責的公僕。