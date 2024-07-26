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蒙市少女失蹤案律師解析 未成年人無權決定自己居住地

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
蒙市失蹤少女趙安的父親Jeffrey Chao因涉嫌3項罪名被捕。（abc7電視台）
蒙市失蹤少女趙安的父親Jeffrey Chao因涉嫌3項罪名被捕。（abc7電視台）

近日，蒙市少女趙安（Allison Chao）失蹤案引發社會關注，26日上午，趙安的父親Jeffrey Chao因涉嫌多項罪名被捕。台美律師蔡玟慧就此案進行深入分析指出, 未成年人無權決定自己居住地，父母應在庭上爭取孩子的最大利益。

根據警方公告，趙安父親面臨多項指控，包括綁架孩子（child abduction）、共謀（conspiracy）和虛假報警（falsifying a police report）等罪名。蔡玟慧指出，案件涉及的法律事實和證據仍有待進一步釐清，只能根據現有資訊分析。因趙安的父母處於離婚狀態，主要監護權判給母親，且有法庭命令規定趙安必須在特定時間返回母親身邊。蔡玟慧解釋，若離婚的父母一方未能依法庭命令按時將孩子送交到另一方，可能被視為違反法庭命令，甚至可能構成綁架或誘拐孩子，進而導致刑法處分。

針對案件具體情況，蔡玟慧分析，這原本是一起涉及監護權的家事糾紛，可能存在父母一方未按照法院命令將孩子及時交還給另一方的情況。她指出，案件中涉及綁架或誘拐孩子的部分可能涉及加州刑法第278條。對於「共謀」和「虛假報警」的指控，蔡玟慧表示這些指控增加案件的複雜性，推測這兩項指控可能與案件初期報告女孩失蹤有關。此外，蔡玟慧也提到，根據新聞內容，聲音片段顯示趙安似乎不願返回母親身邊。但蔡玟慧解釋，即使少女表現出強烈意願不回去，作為未成年人，她在法律上並無法單獨決定其居住地。未成年人的意願應由父母一方或其代表律師向法庭表達，以讓法庭考量並做出對未成年最有利的決定。

蔡玟慧也提醒所有涉及類似情況的父母要格外謹慎，遵守法律程序，避免可能被認為觸犯法律的行為。她強調，在涉及未成年人監護權的情況下，遵守法律和法庭指令的重要性。父母離婚不僅對父母雙方，尤其對未成年的孩子，都是非常困難的處境。應優先考慮孩子的最佳利益，並在法律框架內解決爭議，避免法律糾紛在法庭外進一步惡化。

蒙市少女趙安因失蹤案引發社會關注，而她的父親Jeffery Chao因涉嫌多項罪...
蒙市少女趙安因失蹤案引發社會關注，而她的父親Jeffery Chao因涉嫌多項罪行被捕，台美律師蔡玟慧指出涉及的法律問題仍待釐清。（abc7電視台）

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