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律師郝琦：趙父綁架女兒是否成立還要看其他調查

記者楊青/洛杉磯即時報導
蒙特利公園市15歲女孩趙安（Alison Chao）的父親Jeffrey Chao26日以綁架未成年人（女兒）和報假警遭到警方逮捕，跌破眾人眼鏡。（李若提供）
蒙特利公園市15歲女孩趙安（Alison Chao）的父親Jeffrey Chao26日以綁架未成年人（女兒）和報假警遭到警方逮捕，跌破眾人眼鏡。（李若提供）

蒙特利公園市15歲女孩趙安（Alison Chao）失蹤尋回案，26日風向大逆轉，趙安的父親Jeffrey Chao以綁架未成年人（女兒）和報假警遭到警方逮捕，跌破眾人眼鏡。不過部分華裔律師認為，Jeffrey Chao綁架未成年人（女兒）該項指控最後能不能成立，還要看警方對他的其他調查結果，如果保護孩子的利益高於其他利益，該綁架行為不排除可能會得到一定豁免。

巴沙迪那資深華裔律師郝琦表示，很多情況下夫妻之間惡性離婚往往會導致兩人在爭奪孩子的問題上互不相讓，出現一方控告另一方的局面，處於弱勢的一方往往試圖把孩子帶走，或悄悄藏起來一段時間，無論出於什麼想法，這種行為都有可能面臨綁架罪的刑事起訴，這對於其取得孩子的監護權也會產生不良影響。

不過她同時表示，在趙安的案子中趙父的綁架案最後會不會立案，還可能要看警方對他的其他調查結果，比如在此過程中孩子有沒有被虐待？他的這種行為是不是屬於保護孩子？哪個利益更高於哪個利益？如果綁架行為導致的結果是孩子獲得更多的好處和利益的話，被告可能會得到一定豁免。

郝琦表示，根據聯邦失蹤人口中心的統計數據，全美每年被綁架的26萬名未成年兒童中，約有20萬人被父母或者其他家庭成員帶走。離婚父母中出現的「孩子綁架案」並不少見。

華裔 蒙特利公園市

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