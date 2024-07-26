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蒙市失蹤女孩父親涉綁架兒童、共謀、假報警被捕

蒙市少女假失蹤真藏匿 若三罪成主謀最高9年

記者丁曙／蒙特利公園市即時報導
趙安的父親Jeffrey Chao（中）和代表律師Hannah Bui（左）和Romero（右）陪同下召開記者會，主動表示此事不涉及「綁架」。（本報檔案照）
趙安的父親Jeffrey Chao（中）和代表律師Hannah Bui（左）和Romero（右）陪同下召開記者會，主動表示此事不涉及「綁架」。（本報檔案照）

蒙市女孩趙安（Allison Chao）失蹤案26日出現戲劇性轉折，女孩的父親Jeffery Chao涉嫌綁架兒童（child abduction）、共謀（conspiracy）和假報警（falsifying a police report.）三項罪名，被蒙市警局逮捕。若三罪名成立，最高可判刑九年，但實際量刑通常會從輕處置。

加州知名律師劉龍珠（David Liu）表示，在離婚案或家暴案中，夫婦雙方為了爭奪子女監護權，其中一方因不服法院判決，會將孩子藏匿起來，謊稱「離家出走」或其他藉口，這種情況並不少見。依蒙市警察局新聞稿羅列的三項罪名，根據加州刑法，涉嫌綁架兒童最高判刑四年，共謀最高四年，假報警最高一年，三項罪名合計最高可判刑九年。

但劉律師進一步指出，在實際操作中通常都會從輕發落。因為，此類綁架案並不是真要綁架孩童勒索贖金，而是為爭奪撫養權。所以，只要律師辯護得好，被告選擇認輕罪，有悔過表現，大多數案例都是緩刑處罰和社區服務代罰。

就蒙市女孩趙安失蹤案而論，到底算不算「綁架」，將來女孩出庭作證很重要。媒體先前報導，女孩不願意接受她的母親監護，堅持要和父親一起住。所以，趙安可能是在配合她的父親演戲「玩失蹤」。

趙安是一個15歲少女，在法律上還是未成年人，心智不成熟，如果她配合她爸一起演戲，並且將來在法庭上也是這樣作證，將有利於其父Jeffrey Chao從輕發落。因為「綁架」的法侓定義是指違背當事人的意願，或採用暴力其它方式脅迫其就範。而趙安並沒有被脅迫，而是「自願」配合， 所以，「綁架」罪名可能不成立。

劉律師從整體事件的來龍去脈分析，趙安的父母在打離婚官司，之前法院已有判決，將趙安判給母親單獨監護，所以警察陪同趙母在前一晚到分居的丈夫家裡要帶走趙安，但趙安表示不願意，堅持不開門，帶人執法行動不了了之。結果，第二天就發生了這起「失蹤」事件，是巧合還是人為，不難理解。

無獨有偶，參與採訪該起失蹤案的記者很多也認為，趙安失蹤一周後，23日上午在格蘭岱（Glendale）被路人發現報警送去蒙市警局接受調查。她的父親Jeffrey Chao的代表律師Jose Romero當日下午召開記者會表示，相信此次事件並不涉及違法（foul play）或綁架行為。然而，當時警方和輿論並未談及「綁架行為」，他們主動提出「並不涉及違法（foul play）或綁架行為」，給人的印象是「此地無銀三百兩」，而且會上隻字未提趙安失蹤一周的食宿住行簡況，不合常理。

喧嘩一時的趙安失蹤案曾經是本地區重大社會事件。（本報資料圖）
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