蒙市少女假失蹤真藏匿 若三罪成主謀最高9年

趙安的父親Jeffrey Chao（中）和代表律師Hannah Bui（左）和Romero（右）陪同下召開記者會，主動表示此事不涉及「綁架」。（本報檔案照）

蒙市女孩趙安（Allison Chao）失蹤案26日出現戲劇性轉折，女孩的父親Jeffery Chao涉嫌綁架兒童（child abduction）、共謀（conspiracy）和假報警（falsifying a police report.）三項罪名，被蒙市警局逮捕。若三罪名成立，最高可判刑九年，但實際量刑通常會從輕處置。

南加州 知名律師劉龍珠（David Liu）表示，在離婚案或家暴 案中，夫婦雙方為了爭奪子女監護權，其中一方因不服法院判決，會將孩子藏匿起來，謊稱「離家出走」或其他藉口，這種情況並不少見。依蒙市警察局新聞稿羅列的三項罪名，根據加州刑法，涉嫌綁架兒童最高判刑四年，共謀最高四年，假報警最高一年，三項罪名合計最高可判刑九年。

但劉律師進一步指出，在實際操作中通常都會從輕發落。因為，此類綁架案並不是真要綁架孩童勒索贖金，而是為爭奪撫養權。所以，只要律師辯護得好，被告選擇認輕罪，有悔過表現，大多數案例都是緩刑處罰和社區服務代罰。

就蒙市女孩趙安失蹤案而論，到底算不算「綁架」，將來女孩出庭作證很重要。媒體先前報導，女孩不願意接受她的母親監護，堅持要和父親一起住。所以，趙安可能是在配合她的父親演戲「玩失蹤」。

趙安是一個15歲少女，在法律上還是未成年人，心智不成熟，如果她配合她爸一起演戲，並且將來在法庭上也是這樣作證，將有利於其父Jeffrey Chao從輕發落。因為「綁架」的法侓定義是指違背當事人的意願，或採用暴力其它方式脅迫其就範。而趙安並沒有被脅迫，而是「自願」配合， 所以，「綁架」罪名可能不成立。

劉律師從整體事件的來龍去脈分析，趙安的父母在打離婚官司，之前法院已有判決，將趙安判給母親單獨監護，所以警察陪同趙母在前一晚到分居的丈夫家裡要帶走趙安，但趙安表示不願意，堅持不開門，帶人執法行動不了了之。結果，第二天就發生了這起「失蹤」事件，是巧合還是人為，不難理解。