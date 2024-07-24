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蒙市兩顆樹各以前市長陳李琬若、梁僑漢命名

記者子為/蒙特利公園即時報導
陳李琬若（右三）獲得蒙特利公園市政府辦發的植樹紀念獎項（記者子為/攝影）
陳李琬若（右三）獲得蒙特利公園市政府辦發的植樹紀念獎項（記者子為/攝影）

7月23日，蒙特利公園市政府頒發植樹紀念獎項（Tree Memorial Award），將喀斯喀特公園（Cascades Park）的兩棵樹木分別獻給前市長陳李琬若和前市長梁僑漢夫婦，用他們的姓名給樹木命名，以表彰他們對蒙市做出的卓越貢獻。

蒙市市長黃泰平（Thomas Wong）表示，這個獎項代表著整座城市的感激，感激為蒙市奉獻和奮鬥過的人們，讓他們的精神以樹的形式成為蒙市城市形象和文化遺產的一部分。黃泰平指出，今年獲獎的陳李琬若和梁僑漢都曾是蒙市市長，是他的前輩，其中陳李琬若是美國第一位華裔女性市長，為華裔民選官員開路，激勵了很多人；另一組梁僑漢夫婦也為蒙市付出頗多，在其任期期間和之後都不斷給予蒙市幫助，令人欽佩。

蒙市副市長吳紹榮（Vinh Ngo）表示，二組獲獎者都是蒙市的標誌，尤其為亞裔美國人群體貢獻頗多。蒙市市議員饒影凡（Yvonne Yiu）表示，她很開心能到現場見證，她為陳李琬若作為華裔女性而取得的成就而驕傲，而梁僑漢夫婦對她個人而言是如兄長和天使般的存在。蒙市市議員羅霈霆（Henry Lo）、Jose Sanchez也到場發言致詞。此外，洛縣縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）和聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）也派代表到場為獲獎者頒發證書。

獲獎者陳李琬若表示，她的感激之情難以言表，她將服務蒙市、貢獻社區看作一宗榮幸。陳李琬若說，她希望這棵以她命名的樹能讓人們團結在一起，和蒙市一同繁榮發展。獲獎者梁僑漢夫婦表示，能獲得一棵以他們命名的樹是很大的榮幸，一切都太美好，梁僑漢指出，能在頒獎現場看到許多曾經共事的人讓他十分開心。

發言結束後，獲獎者和蒙市市議會成員一同揭開了樹木下的名牌，並合影留念。蒙市植樹紀念獎旨在表彰為蒙市做出貢獻的人，可以頒發給在世或已故的人。該獎項2月開放申請，在委員會審核和篩選後，由市議會成員進行批准。被提名者需要是蒙市十年以上的長期居民，並為整個社區提供過服務或福祉。

梁僑漢夫婦（右三右四）獲得蒙特利公園市政府辦發的植樹紀念獎項（記者子為/攝影）
梁僑漢夫婦（右三右四）獲得蒙特利公園市政府辦發的植樹紀念獎項（記者子為/攝影）

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