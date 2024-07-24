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帶領巴沙迪那度過疫情期 衛生局長吳盈盈轉任聯邦要職

洛杉磯訊
巴沙迪那市公共衛生局華裔局長吳盈盈即將離職，前往聯邦政府任職。（巴沙迪那市府官網）
巴沙迪那市公共衛生局華裔局長吳盈盈即將離職，前往聯邦政府任職。（巴沙迪那市府官網）

巴沙迪那市公共衛生局華裔局長兼首席衛生官吳盈盈（Dr. Ying-Ying Goh）即將離職，前往聯邦政府任職。她在就任期間帶領巴沙迪那市度過了疫情時代，並擔任公共衛生應急響應指揮官。

巴沙迪那市市府經理馬奎斯（Miguel Márquez）表示，吳博士將擔任美國衛生與公共服務部（HHS）下屬項目的臨床負責人，直接向部長貝西拉（Xavier Becerra）匯報。

馬奎斯在一份聲明中說：「我祝願她在繼續她的公共服務旅程中一切順利，並感謝她近15年來對城市的傑出服務，尤其是在過去100年中最大公共衛生緊急情況期間表現出的堅定領導。」

自2019年以來，吳盈盈一直在預算緊張、規模較小但活躍的操作下工作，直到2020年新冠疫情爆發，她才開始擔任領導角色。在疫情期間，她不僅要處理病例調查、疫苗分發，還要應對疫情對城市養老院的影響。

儘管現任和前任市政府官員對她的反應表示讚賞，但也有人提出批評。一些人表示市衛生部門違背縣法規，自行行動；還有人質疑城市是否能夠在疫情初期更快、更好地應對。

2022年，吳盈盈參與了一項享有盛譽的研究員項目，經歷進一步使她接觸到了聯邦健康相關的政策制定，為她作為拜登政府高級政策顧問，處理生殖保健、婦女健康和青少年健康等問題積累了經驗。

根據市政府的介紹，吳盈盈在史丹福大學獲得了公共政策學士學位，並在那裡接受了醫學培訓。她還在洛杉磯加大（UCLA）菲爾丁公共衛生學院獲得了健康服務和研究碩士學位。她的專業經驗包括臨床兒科實踐、醫療管理諮詢和社區參與研究，以改善青少年的營養和體育活動。

馬奎斯表示，Manuel Carmona將擔任衛生部門的代理局長，而Dr. Parveen Kaur將擔任代理衛生官員。

疫情 洛杉磯加大 拜登

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