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美西旗袍公益賽國潮之美 窈窕淑女銀髮族文化傳承

記者張宏/洛杉磯即時報導
旗袍大賽共有75名愛好旗袍文化的女性參賽， 覆蓋四個年齡組。（記者張宏／攝影）
旗袍大賽共有75名愛好旗袍文化的女性參賽， 覆蓋四個年齡組。（記者張宏／攝影）

2024年環球之星國際旗袍公益大賽美西賽區比賽日前在聖蓋博舉辦，通過各式中國旗袍展示華人女性的優雅風采，洛杉磯地區廣大旗袍愛好者數百人歡聚一堂，見證中國國潮之美。

美國國色天香旗袍藝術團創始人張莉安是大賽美西賽區主席，她表示，國色天香旗袍藝術團先後在2022年和2023年參加好萊塢聖誕大遊行，帶動洛杉磯地區華人社區旗袍秀熱。這次大賽可謂全美第一次旗袍公益盛會，旗袍是中國國粹也是中國女性的傳統服裝，比賽得到北美廣大旗袍服飾愛好者、專業人士等支持。目的是為旗袍愛好者提供一個展示自我和交流學習的平台，並推動中華旗袍服飾文化的傳承與發展。希望通過主辦這次大賽，將美西各地各界僑團及熱愛中華旗袍文化人士匯聚一堂，共展風採，共創輝煌。大賽將選送獲獎旗袍選手代表美西地區參加今年8月9日在拉斯維加斯舉辦的總決賽，未來計劃每年舉辦這樣的盛會。

聯邦眾議員趙美心、中領館文化參贊王太钰等人出席活動，僑領張素久和鹿強分別是大賽的名譽主席和共同主席，評審團主席是男高音歌唱家賈兵，同時還有何樹鳳、李敏等10多名裁判組成堅強的評審陣容，演員Bill Houskeeper和美國巾幗會會長方蕾擔任主持，劉瑋擔任主持也是大賽總導演。賈兵表示，穿上美麗的旗袍展示中國女性之美，這是很多華裔女性的夙願，尤其是能在舞台展示是一個很難得機會，重要是走出風采和自信。

本次旗袍大賽共有75名愛好旗袍文化的女性參賽， 分為四個年齡組，其中時尚魅力組( 45歲以下)冠軍是劉丹， 旗韻風尚組(46-55歲）冠軍是Anna Chen，雅霓裳組(56-65歲)冠軍是蘇歡。 最美夕陽紅組(66歲以上)冠軍是王玲。團隊友誼賽獲得者是美國巾幗會旗袍隊和國色天香旗袍藝術團。

現場還有國潮服裝和首飾的展示，一名參與者表示，這幾年國潮出海，中式服飾在海外日益流行，尤其平時華人區活動越來越多的人穿旗袍或漢服，因此她最近回中國還特別花1000元定制一套漢服，準備出席僑界活動的時候穿。

聯邦眾議員趙美心（右二）為張莉安（右一）、榮譽主席張素久（左二）和Michell...
聯邦眾議員趙美心（右二）為張莉安（右一）、榮譽主席張素久（左二）和Michelle Guo（左一）頒發榮譽狀。（主辦方提供）
2024年環球之星國際旗袍公益大賽美西賽區比賽日前在聖蓋博舉辦，75名旗袍選手同...
2024年環球之星國際旗袍公益大賽美西賽區比賽日前在聖蓋博舉辦，75名旗袍選手同場展示旗袍之美。（記者張宏／攝影）
美國國色天香旗袍藝術團創始人張莉安（前排右六）和評審、主持人等合影。（記者張宏／...
美國國色天香旗袍藝術團創始人張莉安（前排右六）和評審、主持人等合影。（記者張宏／攝影）

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