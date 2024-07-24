洛縣四悍匪連環搶劫 得意炫富被警鎖定

洛縣四名男子一個月內搶劫多家商店，還在社交媒體上炫耀。（美國司法部）

洛杉磯 縣四名男子在持續近兩個月的犯罪狂潮中搶劫多家7-11、CVS商店，在搶劫過程中還揮舞槍枝，最終因一名嫌犯在社交媒體上公開炫耀而被警方盯上。目前這四名嫌犯已經被捕並面臨重罪指控，而其搶劫的淨利潤只有約7600元。

根據美國司法部 的消息，這四名嫌疑人分別是來自來自康普頓 (Compton)的24歲Charles Christophe，來自托倫斯的25歲Jordan Leonard，來自南洛杉磯的26歲D’Angelo Spencer，來自好萊塢的22 歲Tazjar Rous。起訴書指出，四名嫌犯在2023年11月4日至12月24日期間犯下一系列搶劫案，搶劫了多家位於洛杉磯地區的7-11、CVS商店。嫌疑人通常駕駛一輛寶馬轎車前往目標企業，進入店內，然後跳過櫃檯，從收銀機中取出現金，並將其放入黑色包中。司法部官員稱，其中一名男子（通常是Christophe或Leonard）通常會用槍指著商店員工或顧客，並要求他們交出手機或錢包。

起訴書指出，一名嫌犯在Instagram上發布了被盜現金的照片後，進入警方的視線。2023年11月28日，在南洛杉磯一家7-11便利店成功搶劫後，嫌犯Leonard在其Instagram上發布了一張展示成堆現金的照片，並配文，「愛我的兄弟們，我們每次都能成功」。起訴書稱，Leonard還在同一張照片上標記了他的共同作案人Christophe和Spencer的帳戶。

四名嫌犯於7月23日被捕，每人都面臨一項搶劫幹擾商業罪名和另一項共謀罪名。司法部表示，他們還面臨額外的聯邦搶劫指控。Christophe和Leonard7月23日在洛杉磯市中心的地方法院受審，Spencer7月24日受審，Rous於 23日在密蘇裡州堪薩斯城聯邦法院被提審。

如果罪名成立，他們每項搶劫相關罪名將面臨最高20年聯邦監獄 監禁。每項揮舞槍支罪名至少可判處7年聯邦監獄監禁，最高可判處終身監禁。司法部指出，在嫌犯兩個月的瘋狂犯罪過程中，他們只淨賺了約 7600 元。

洛杉磯聯邦檢察長埃斯特拉達 (Martin Estrada) 表示，「任何認為暴力搶劫是賺錢好方法的人都應該注意，你的行為將會產生後果。」聯邦調查局和洛杉磯警察局仍在調查此案。