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７月就看萬聖節商品上架　有勞心理治療師「收驚」

編譯陳盈霖／即時報導
JoAnn連鎖店網頁開始賣萬聖節商品。（JoAnn官網）
JoAnn連鎖店網頁開始賣萬聖節商品。（JoAnn官網）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，炎熱的夏季，早在國慶焰火都還沒施放前，不少商家萬聖節（Halloween）商品戰即已開打，線上、線下10月萬聖節相關商品琳瑯滿目，聖誕節商品相信不久後也會出現。但提早上架商品的策略，卻給部分消費者帶來心理上的陰影。

在全美49個州擁有830家工藝品商店的JoAnn，其線上熱門搜尋關鍵字是萬聖節。線下店內貨架上已擺滿各種萬聖節裝飾品，鄰近的特價區則供應7月4日國慶日相關產品。該店稱之為「一站式驚嚇店：讓你在這個萬聖節被嚇破膽（One-stop Scare Shop：to knock 'em dead this Halloween）。」

在全美有1200家門市的Michael's，其網站上萬聖節選項擺放在顯眼位置。該零售店告訴KTLA 5，「阿什蘭萬聖節（Ashland Halloween，針對阿什蘭相關產品線）」商品已在該網站出現多日。這是所謂夏季節（Summerween）一部分，讓炎熱的夏季與即將來到的秋季相遇。

巴沙迪那市雷克街（Lake Street）上，在炎熱的夏日熱浪中，「Spirit Halloween」招聘廣告已掛在街頭。好市多（Costco）節日和季節性商品區，除海灘（Beach）、避暑（Beat the Heat）和返校（Back to School）外，也出現萬聖節裝飾與服裝。

為何零售商總是急於「販賣節日」？調研機構Retail Dive稱2023年萬聖節支出達122億元，比前一年增加16億元。對Party City來說，萬聖節占其年銷售額20%以上。

Michael's告訴KTLA，萬聖節對他們業務至關重要。「我們從研究中得知，顧客渴望看到這種季節性裝飾用品提早出現在商店」該公司發言人說，近年來他們看到顧客將萬聖節當成一個季節慶祝，並非僅僅一天。

然專家表示，提早和延長談論萬聖節、感恩節或聖誕節等節日，在經濟和心理層面上都有負面影響。家庭心理治療師沃菲斯（Fran Walfish）說，過早強調假期可能會加劇經濟壓力。她指出，額外的壓力源自於金錢，大多數美國家庭都努力維持收支平衡，過早提醒他們「即將來到的更多支出」可能會讓人感到沮喪，骨牌效應（Domino effect）或將到來。

然她表示，有些人還是希望提早進行節日購物，增加的時間可提供更多靈活性。「若你今年計畫削減開支，也沒什麼可恥的，你並不孤單。」

JoAnn在網站首頁上，已有萬聖節商品專屬購屋區。（JoAnn官網）
JoAnn在網站首頁上，已有萬聖節商品專屬購屋區。（JoAnn官網）
10月底才是萬聖節，但JoAnn的實體店相關商品已上架。有消費者對業者提前開打的...
10月底才是萬聖節，但JoAnn的實體店相關商品已上架。有消費者對業者提前開打的策略，感到心理不安。（JoAnn官網）

萬聖節 聖誕節 好市多

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