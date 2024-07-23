蒙市女孩Alison的父親記者會：女兒不願她的母親監護

姑姑談及Alison時一度噙淚。（記者沈瑋/攝影）

蒙市15歲華裔 女孩Alison（趙安）在失蹤一周後，已於23日早上格蘭岱（Glendale）被找到，目前留在蒙市警局。她的父親趙先生（Jeffrey Chao）的代表律師Jose Romero當日下午1時半在律師所召開記者會表示，相信此次事件並不涉及違法（foul play）或綁架行為，洛杉磯 縣兒童和家庭服務局（DCF）也參與其中，他們與蒙市警局保持積極聯絡。

趙先生感謝朋友和社區為此所做的一切和提供的幫助。他表示，Alison是一個非常聰明、虔誠、心地善良的女孩。他也透過律師表示，Alison以前沒有離家出走過。出席記者會的趙安的姑姑也表示，Alison是個非常善良、體貼的女孩，熱愛烘培，她希望Alison的聲音被聽到。

目前在YouTube上流傳一則視頻，Alison本人與警察隔著鐵門對話，哭著表示她不願意跟警察走、跟母親走。Romero律師確認了此視頻為真，聲音是Alison本人的聲音；但趙先生不評論是誰拍攝了這則視頻。

代表趙先生的離婚訴訟律師Hannah Bui表示，Jeffrey與Alison的母親正在處於離婚程序中。Romero律師補充說明，自2023年4月離婚訴訟開始後，Alison一直與父親住在一起。

上周，法院裁定Alison的母親Annie Chao將獲得對Alison的臨時單獨監護權。但姑姑表示，她個人認為Alison出走是因為她不願意和她的母親在一起。律師Bui強調，（法院命令）是臨時命令，需要重新審理並重新提請訴訟。

由於訴訟未決，律師及趙先生本人無法回答許多有關問題。