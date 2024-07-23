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幫派槍戰無辜街販喪命 長堤警方拘捕三嫌

洛杉磯訊
長堤市警方近日逮捕三名涉嫌誤殺街頭小販的幫派成員。調查發現，該起案件原為針對敵對幫派的誤殺。（abc7電視台）
長堤市警方近日逮捕三名涉嫌誤殺街頭小販的幫派成員。調查發現，該起案件原為針對敵對幫派的誤殺。（abc7電視台）

洛杉磯長堤市（Long Beach）警方近日宣布破獲一起街頭槍殺案，並於22日拘捕了三名幫派成員，他們涉嫌在在一場敵對幫派的槍戰中，誤殺了一名44歲的街頭攤販。

長堤市警察局長赫貝什（Wally Hebeish）表示，被捕的三名嫌犯分別為阿克斯（Raylon Akers）、阿卜杜拉（Rahman Abdallah）和哈夫利切克（James Havlicheck）。三人均有犯罪前科，曾犯下盜竊汽車、非法持有武器、向民宅開槍及逃避警方追捕等罪行。

據悉，受害人拉米雷斯（Yener Ramirez）於3月20日在Eagle Avenue和Locust Avenue附近擺攤時遭槍擊身亡。警方調查發現，這原本是針對敵對幫派成員的襲擊，但拉米雷斯不幸成為受害者。經過四個月的調查，警方在南加州多地先後執行六份搜查令，檢獲多支槍械，最終於18日逮捕三名嫌犯。目前，其中兩人被控謀殺罪，另一人被控協助謀殺罪。

赫貝什強調，長堤市警察局擁有該縣最優秀的犯罪分析師、最勤奮的警察和最專業的警探。他表示，對於那些企圖犯罪的不法份子，警方將不遺餘力追究責任。目前，本案調查仍在進行中，不排除還有其他涉案人員。警方也呼籲，民眾若有任何線索，可隨時與長堤市警察局聯繫，或撥打洛杉磯滅罪熱線。

長堤 洛杉磯 加州

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